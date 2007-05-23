دستور بوش به "سیا" برای خرابکاری در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این شبکه به نقل از مقام های فعلی و پیشین در سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) آمریکا ادعا می کند که بوش سندی را امضا نموده که اجازه می دهد عملیات بدون خونریزی بوسیله "تبلیغات، اطلاعات غلط، اختلال در ارز ایران و علمیات مالی بین المللی" هماهنگ شده علیه تهران انجام دهند.

منابع معتقدند که این عملیات سری که مورد تائید قرار گرفته، بدین معناست که حداقل در شرایط کنونی دولت آمریکا از اقدام نظامی علیه ایران خودداری نموده است.

"بروس ریدل" یکی از کارمندان عالیرتبه اسبق سازمان سیا که جوابگوی بخش ایران در این سازمان بوده و اخیرًا بازنشسته شده به "ای بی سی" اطلاع داد : "من نمی توانم تائید و یا تکذیب کنم که چنین برنامه ای اجرا می شود، اما اگر این طور باشد این برنامه مطابق روش آمریکا در خصوص یافتن راه های اعمال فشار بر رژیم هاست".

ریدل ضمن تفسیر تصمیم بوش برای متمرکز شدن بر عملیات غیر نظامی در حال حاضر علیه ایران اطلاع داد که "دیک چنی" معاون رئیس جمهور به طرفداران حمله نظامی علیه ایران کمک می کرد، اما فکر می کنم که آنها به این نتیجه رسیده اند که جوانب منفی عملیات نظامی بیش از نکات مثبت آن است".

یک نماینده دولت آمریکا که خواست نامش فاش نشود به این شبکه تلویزیونی اطلاع داد که برنامه عملیات مخفیانه سازمان سیا در ایران برای اعمال فشار بر تهران جهت توقف برنامه غنی سازی اورانیوم طراحی شده است.