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۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۲:۴۰

فرماندار تنگستان:

شهرک گلخانه‌ای ۱۰۰ هکتاری در دلوار ایجاد می‌شود

شهرک گلخانه‌ای ۱۰۰ هکتاری در دلوار ایجاد می‌شود

بوشهر - فرماندار شهرستان تنگستان گفت: مطالعات لازم برای ایجاد شهرک ۱۰۰ هکتاری کشت گلخانه ای در دلوار در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی عصر سه شنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تنگستان اظهار داشت: یکی از سیاست‌های کلان دولت، اقتصاد مقاومتی است و کشاورزی نیز یکی از ارکان مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی است که مورد تاکید استاندار بوشهر در حوزه کشاورزی و کمک به توسعه کشاورزی بخصوص توسعه گلخانه‌ها است.

وی یادآور شد: اقدامات خوبی در حوزه توسعه گلخانه‌ای از جمله شهرک ۱۰ هکتاری گلخانه‌ای اشکالی و نیز مطالعه ایجاد شهرک ۱۰۰ هکتاری گلخانه دلوار در حال انجام است که می‌تواند به افزایش تولیدات کشاورزی کمک شایانی کند.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: اراضی ملی متعلق به آیندگان است و اینکه این اراضی برای اجرای طرحی واگذار شود و طرح اجرا نشود و تغییر کاربری برای ساخت و ساز و غیره داده شود این قابل قبول نیست و هرکسی بخواهد به اراضی ملی دست اندازی کند، از طریق مراجعه قضائی و ابزار قانونی که در اختیار داریم حتماً بشدت با آن برخورد می‌کنیم.

وی افزود: امور اراضی جهاد کشاورزی نسبت به شناسایی و اعلام لیست اراضی واگذار شده اقدام و پیگیری لازم برای برگشت اراضی ای که طرح اجرا نشده انجام و قصور و کوتاهی از هیچ دستگاه و هیچ مدیری قابل پذیرش نیست.

رفیعی پور با اشاره به اینکه تصمیماتی که الان اتخاذ می‌شود باید آینده نگری در آن باشد بیان کرد: باید تصمیمی که گرفته می‌شود و آنچه قرار است انجام شود، مردم در آینده با مشکل مواجه نشوند.

وی بیان داشت: طرح بازشماری نخیلات شهر اهرم باید صورت گرفته و با هرگونه حفر چاه غیر مجاز برخورد و اداره منابع آب ضمن تعیین حریم رودخانه‌ها، با افرادی که له حریم و بستر رودخانه‌های تجاوز می‌نمایند برخورد قانونی بعمل آورد.

کد مطلب 4912285

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