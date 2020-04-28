به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی عصر سه شنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تنگستان اظهار داشت: یکی از سیاستهای کلان دولت، اقتصاد مقاومتی است و کشاورزی نیز یکی از ارکان مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی است که مورد تاکید استاندار بوشهر در حوزه کشاورزی و کمک به توسعه کشاورزی بخصوص توسعه گلخانهها است.
وی یادآور شد: اقدامات خوبی در حوزه توسعه گلخانهای از جمله شهرک ۱۰ هکتاری گلخانهای اشکالی و نیز مطالعه ایجاد شهرک ۱۰۰ هکتاری گلخانه دلوار در حال انجام است که میتواند به افزایش تولیدات کشاورزی کمک شایانی کند.
فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: اراضی ملی متعلق به آیندگان است و اینکه این اراضی برای اجرای طرحی واگذار شود و طرح اجرا نشود و تغییر کاربری برای ساخت و ساز و غیره داده شود این قابل قبول نیست و هرکسی بخواهد به اراضی ملی دست اندازی کند، از طریق مراجعه قضائی و ابزار قانونی که در اختیار داریم حتماً بشدت با آن برخورد میکنیم.
وی افزود: امور اراضی جهاد کشاورزی نسبت به شناسایی و اعلام لیست اراضی واگذار شده اقدام و پیگیری لازم برای برگشت اراضی ای که طرح اجرا نشده انجام و قصور و کوتاهی از هیچ دستگاه و هیچ مدیری قابل پذیرش نیست.
رفیعی پور با اشاره به اینکه تصمیماتی که الان اتخاذ میشود باید آینده نگری در آن باشد بیان کرد: باید تصمیمی که گرفته میشود و آنچه قرار است انجام شود، مردم در آینده با مشکل مواجه نشوند.
وی بیان داشت: طرح بازشماری نخیلات شهر اهرم باید صورت گرفته و با هرگونه حفر چاه غیر مجاز برخورد و اداره منابع آب ضمن تعیین حریم رودخانهها، با افرادی که له حریم و بستر رودخانههای تجاوز مینمایند برخورد قانونی بعمل آورد.
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