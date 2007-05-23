آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در آغاز جلسه صبح امروز هیئت وزیران، ضمن تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب (س) تاکید کرد: حضرت زینب (س) بهترین سرمشق و تکیه گاه برای همه زنان، مردان، سیاستمداران، علما و فقیهان در طول تاریخ هستند.

دکتر محمود احمدی نژاد با بیان این که حضرت زینب(س) تجلی بخش خوبی ها، زیبایی ها و ارزش های متعالی انسانی در عصر خود و همه دوره ها بوده اند، گفت: حضرت زینب(س) در سخت ترین شرایط و همزمان با ظلم و جور اموی ، رسالت امام حسین(ع) را کامل کردند و با افشاگری های خود چهره نفاق دشمنان الهی را آشکار ساختند.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود، روز پرستار را به جامعه پرستاری کشور تبریک گفت و افزود: انتخاب سالروز ولادت بانوی بزرگ اسلام حضرت زینب کبری(س) به عنوان روز پرستار نشانه عظمت و فداکاری این قشر پر تلاش و ایثارگر است و امیدواریم بتوانیم پاسخگوی زحمات پرستاران عزیز و زحمتکش باشیم.

در ادامه این جلسه مبلغ 809 میلیارد و 500 میلیون ریال برای پرداخت ضرر و زیان خریدهای تضمینی دانه های روغنی طی سال جاری در اختیار دستگاههای ذیربط قرار گرفت.

همچنین آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 به تصویب رسید.