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۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تصویب رسید

هیئت وزیران آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در آغاز جلسه صبح امروز هیئت وزیران، ضمن تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب (س) تاکید کرد: حضرت زینب (س) بهترین سرمشق و تکیه گاه برای همه زنان، مردان، سیاستمداران، علما و فقیهان در طول تاریخ هستند. 

دکتر محمود احمدی نژاد با بیان این که حضرت زینب(س) تجلی بخش خوبی ها، زیبایی ها و ارزش های متعالی انسانی در عصر خود و همه دوره ها بوده اند، گفت: حضرت زینب(س) در سخت ترین شرایط و همزمان با ظلم و جور اموی ، رسالت امام حسین(ع) را کامل کردند و با افشاگری های خود چهره نفاق دشمنان الهی را آشکار ساختند.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود، روز پرستار را به جامعه پرستاری کشور تبریک گفت و افزود: انتخاب سالروز ولادت بانوی بزرگ اسلام حضرت زینب کبری(س) به عنوان روز پرستار نشانه عظمت و فداکاری این قشر پر تلاش و ایثارگر است و امیدواریم بتوانیم پاسخگوی زحمات پرستاران عزیز و زحمتکش باشیم.

در ادامه این جلسه مبلغ 809 میلیارد و 500 میلیون ریال برای پرداخت ضرر و زیان خریدهای تضمینی دانه های روغنی طی سال جاری در اختیار دستگاههای ذیربط قرار گرفت.

همچنین آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 به تصویب رسید.

 

کد مطلب 491229

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