توسعه صنعت فرش در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر سجاد رستمی شامگاه سه شنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، اظهار داشت: در سال گذشته ۶۹ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تولید در استان برگزار شده که ۸۶۷ مصوبه داشته است.

وی با بیان اینکه از این تعداد تاکنون ۸۵۹ مورد اجرایی شده و هشت مصوبه نیز در حال پیگیری است، ادامه داد: حجم زیادی از مصوبات موارد مرتبط با بانک‌های عامل بوده و ۲۴ درصد از این مصوبات در مورد سرمایه در گردش بوده است.

وی از پرداخت ۴۴۷ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌ها و واحدهای صنعتی و اصناف تولیدی در سال گذشته خبر داد و گفت: این تسهیلات در هفت قالب به متقاضیان پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: این تسهیلات در هفت غالب به متقاضیان پرداخت شده و شامل حدود ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات مرتبط با رونق تولید، ۲۰ میلیارد تومان در تبصره ۱۸، ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات روستایی و عشایری، ۱۵ میلیارد تومان اشتغال فراگیر، ۱۳ میلیارد تومان صندوق توسعه ملی، دو میلیارد تومان مشاغل خانگی و ۱۸۸ میلیارد تومان به طرح‌های واحدهای صنعتی است.

وی با تاکید بر اینکه ۲۱ درصد مصوبات سال گذشته در حوزه تأمین اجتماعی و یک درصد در حوزه امور مالیاتی بود، گفت: در سایر حوزه‌ها مانند محیط زیست، منابع آب نیز مصوباتی تصویب شد که امید است تداوم یابد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: پروژه دهکده فرش تعریف شده و امید است در شهرک صنعتی تشنیز راه اندازی شود تا موجب ارتقا صنعت فرش و ایجاد اشتغال شود.