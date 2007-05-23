به گزارش خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی شبکه خبر سه مستند شش دقیقه‌ای درباره خرمشهر و پیشگامان حماسه و دانش تهیه کرده است. گروه علمی فرهنگی و هنری هم یک برنامه با این محوریت برای پخش در نظر گرفته است.



سه برنامه از مناسبت‌های سیاسی، یک برنامه مستند 15 دقیقه‌ای و برنامه گزارش اقتصادی روز با موضوع اقتصاد خرمشهر از دیگر برنامه‌های شبکه خبر به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر است. گروه تامین برنامه شبکه خبر هم تصویرهای مربوط به آزادی خرمشهر را آماده پخش کرده است.