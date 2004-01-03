فيلمسازان حرفه اي آثار جشنواره فيلم رضوي را داوري مي كنند

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " بر اساس اعلام روابط عمومي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي آقايان محمد علي نجفي ، عليرضا رئيسيان ، عبدالحسن برزيده و رضا ميركريمي از فيلمسازان سينماي بلند و دكتر صباغ مردم شناس 29 فيلم كوتاه راه يافته به بخش مسابقه نخستين جشنواره رضوي را بررسي خواهند كرد .
اين آثار در چهار بخش فيلم هاي مستند ، داستاني ، تجربي و نماهنگ داوري خواهند شد . جشنواره فيلم كوتاه رضوي از 14 تا 18 دي ماه در مشهد برگزار مي شود .
هيات داوران نخستين جشنواره فيلم كوتاه رضوي معرفي شدند .
کد مطلب 49124
نظر شما