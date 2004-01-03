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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۳:۰۸

كرزاي درخواست كرد:

اختلاقات قومي را كنار بگذاريد

حامد كرزاي رئيس دولت انتقالي افغانستان امروز از دويست نفر از اعضاي لويي جرگه كه با تصويب قانون اساسي افغانستان مخالفت كرده اند خواست كه اختلاف قبيله اي را كنار بگذارند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، پس از سه هفته مذاكره پرسر و صدا در مورد تصويب اولين قانون اساسي افغانستان ميان اعضاي لويي جرگه عالي ترين شوراي قبايل افغانستان، اختلافات قبيله اي درافغانستان همچنان ادامه دارد. به دليل عدم موفقيت اين شورا در تصويب اولين قانون اساسي افغانستان، حامد كرزاي رئيس دولت انتقالي افغانستان امروز از برخي از اعضاي اين شورا كه از رأي دادن براي تصويب قانون اساسي افغانستان خودداري كرده اند خواست تا براي منافع كشوراختلافات قومي را كنار بگذارند.

کد مطلب 49126

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