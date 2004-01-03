اختلاقات قومي را كنار بگذاريد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، پس از سه هفته مذاكره پرسر و صدا در مورد تصويب اولين قانون اساسي افغانستان ميان اعضاي لويي جرگه عالي ترين شوراي قبايل افغانستان، اختلافات قبيله اي درافغانستان همچنان ادامه دارد. به دليل عدم موفقيت اين شورا در تصويب اولين قانون اساسي افغانستان، حامد كرزاي رئيس دولت انتقالي افغانستان امروز از برخي از اعضاي اين شورا كه از رأي دادن براي تصويب قانون اساسي افغانستان خودداري كرده اند خواست تا براي منافع كشوراختلافات قومي را كنار بگذارند.