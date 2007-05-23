به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه مالیاتی ایران، علی اکبر عرب مازار صبح امروز در مراسم آغاز به کار چهارمین اجلاس سراسری مدیران سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سازمان امور مالیاتی برای اجرای برنامه های خود با مشکل کمبود بودجه مواجه است. علاوه بر این اگر مجوز لازم به این سازمان برای جابه‌جایی نیروها داده شود این امکان فراهم می شود که همزمان با اجرای طرح جامع مالیاتی کارایی سازمان افزایش یابد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورافزود: تحول مالیاتی کشور در دست اقدام است و ابعاد این تحول فراتر از این که به افزایش درآمد دولت منجر شود بر عملکرد اقتصادی کشور تاثیر گذار خواهد بود.

عرب مازار گفت: فضای اقتصادی کشور باید به سمتی حرکت کند که تنها سرمایه های شفاف و ابراز شده دارای امنیت باشند.

وی افزود: حتی در کشورهایی که دارای اقتصاد سرمایه سالار هستند، سرمایه های پنهان دارای امنیت نیستند. در این کشورها پولشویی نیز به دلیل این که امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد، جرم تلقی می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یاد آور شد: در کشورهای توسعه یافته امنیت عاملی نهایی و کلیدی است که تصمیم گیری هر سرمایه گذار را پس از محاسبه سوددهی و براورد تمام مسایل فنی و زیر بنایی قطعی می کند.

وی افزود: امنیت هم شامل امنیت قضایی و هم شامل امنیت انتظامی و نیز امنیت اقتصادی می شود. علی اکبر عرب مازار گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی این امیدواری وجود دارد که محیط اقتصادی امن و سالم برای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی فراهم شود.

وی با اشاره به کلید خوردن طرح جامع مالیاتی در سراسر کشور افزود: با اجرای سیاست های اصل 44 که به تغییر ساختار اقتصاد ایران منجر خواهد شد، اقتصاد ایران در آستانه یک جهش بلند قرار می گیرد.

وی در خاتمه تاکید کرد که در چنین شرایطی دستیابی به یک نظام مالیاتی کارآمد بیش از پیش ضروری شده است و از تمامی مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور خواست تا با جدیت اجرای طرح جامع مالیاتی کشور را پی گیری کنند.

درهمین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در موافقت با درخواست رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور گفت: مجلس مصمم است تا به منظور حمایت از برنامه تحول مالیاتی و حقوق کارکنان در متمم بودجه سال جاری که توسط دولت ارایه می شود، اعتبارات سازمان امور مالیاتی را افزایش دهد.

محمد شاهی عربلو، ضمن بیان این مطلب افزود: تحول مالیاتی در کشور علاوه بر فرهنگ سازی نیازمند مکانیزه کردن نظام مالیاتی کشور و اجرایی کردن مالیات هاست.

وی گفت: علاوه بر این لازم است تا مودیان خوش حساب مالیاتی با اعمال تخفیف های ویژه مورد تشویق قرار گیرند.

وی با تاکید بر نقش مالیات در جذب سرمایه اظهار داشت: فرار مالیاتی در کشور به سه دلیل ضعف فرهنگ مالیاتی، مکانیزه نبودن مدیریت مالیاتی و نقصان مرکز اطلاعات و آمار مالیاتی رخ می دهد.

وی یکی از راهکار های اصولی برای جلوگیری از فرار مالیاتی را مدیریت نرخ مالیات ها قلمداد کرد و گفت: همان گونه که در اصلاح قانون مالیات ها در سال 1380 به اثبات رسید، کاهش نرخ مالیات ها لزوما به کاهش درامد های مالیاتی منجر نمی شود و همچون نمونه کشور ما به رشد درآمد ها هم منجر می شود.

عربلو افزود: بر این اساس همزمان با بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس ضروری است تا نرخ های این نوع مالیات نیز با روند نزولی تعیین شوند. گذشته از این مجلس آمادگی دارد تا اگر تشخیص بر لزوم کاهش نرخ های مالیاتی است، به این اتفاق کمک کند تا درآمد های مالیاتی کشور رشد بیشتری را شاهد باشد.

عربلو گفت: طبیعی است که همزمان با اصلاح قانون مالیات ها، ممیزان و مدیران سازمان امور مالیاتی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند و به تبع آن نظارت ها بر کار آنها نیز بیشتر می شود و طبیعی است که انتظارات هم از مدیران و ممیزان روز به روز افزایش می یابد.

وی ابراز امید واری کرد تا هر سال 10 درصد از اتکای اقتصاد کشور به نفت کاهش یابد تا در 10 سال آینده و حداقل تا پایان اجرای سند چشم انداز 20 ساله، درآمد های نفتی کشور تنها صرف سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید شود.

امام جمعه کرمانشاه نیز در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاس سراسری مدیران امور مالیاتی کشور گفت: پرداخت مالیات همچون خمس و ذکات الزام شرعی دارد.

آیت الله زرندی، امام جمعه کرمانشاه و نماینده مردم این شهر در مجلس خبرگان با بیان این مطلب افزود: مطابق نامه های حضرت علی (ع) به مالک اشتر، والی مصر، که در کتاب نهج البلاغه موجود است، حضرت ضمن سفارش به تقوا چهار اصل را برای حمکرانی خوب و سامان یافتن جامعه بر شمرده اند که اصل او اخذ مالیات، اصل دوم جهاد با دشمنان اصل سوم کار فرهنگی و رسیدگی به امور اقتصادی مردم و اصل چهارم نیز زیبا سازی است.

امام جمعه کرمانشاه اظهار داشت: تاکید حضرت علی (ع) بر اخذ مالیات از سوی حاکمیت به ایتن دلیل است که دولت باید برای اجرای برنامه ها و اقدام های اصولی خود و خدمت به مردم بیاد امکانات مالی لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند با دست باز ارایه خدمت کند.

آیت الله زرندی افزود: در غیر این صورت دولت توان مبارزه با فساد و برقراری نظام ارزشی که مدعی مبارزه با فقر است را نیز نخواهد داشت. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: حصول این این اهداف یک زیر بنای اساسی نیاز دارد که همانا انجام کار فرهنگی است.

امام جمعه کرمانشاه گفت: برنامه های فرهنگی زمانی محقق شده ارزیابی می شود که یک ملت متقی به وجود آید چون اگر ملتی متقی باشد امور اقتصادی آن ملت هم به سامان خواهد بود و آن جامعه صاحب دیوان محاسبات و حراست واقعی خواهد شد.

آیت الله زرندی خاطر نشان کرد: برای کسب جایگاه واقعی مالیات انجام کار فرهنگی یک الزام است و برای جا افتادن فرهنگ مالیات باید مردم واقف شوند که پرداخت مالیات هم همانند خمس و ذکات یک الزام شرعی است و سفارش به پراخت مالیات امر به معروف است.

در ادامه این مراسم، علی تعالی، معاون امنیتی سیاسی استانداری کرمانشاه ضمن ابراز خرسندی از میزبانی کرمانشاه در چهارمین اجلاس سراسری مدیران امور مالیاتی کشور گفت: نیاز به عدالت در توزیع ثروت های عمومی به خصوص در مناطق محرومی همچون کرمانشاه بیش از پیش احساس می شود.

وی افزود: در کشور هایی که حتی صاحب ایدئولوژی نیستند، برای این منظور تدابیری اندیشیده شده است که محوری ترین این تدابیر اجرای نظام کارآمد مالیاتی است.

تعالی اظهار داشت: با وجود این که کشور ما صاحب درآمد های سرشار نفت است ئ کشوری ثروتمند محسوب می شود ولی باید اعتراف کرد که در طول سال های گذشته این ثروت ملی به صورت عادلانه توزیع نشده است.

وی افزود: انباشت ثروت های نجومی در بخش هایی خاص از جامعه، شکل گیری سازمان های اقتصادی غیرشفاف باعث شده تا فقر در اقصی نقاط کشور همچنان وجود داشته باشد.

معاون امنیتی سیاسی استانداری کرمانشاه یاد آور شد: مطابق حدیثی از ائمه ملکی اگر هم با کفر بقا داشته باشد با ظلم برقرار نخواهد ماند.

وی گفت: مطابق تجربه های موجود یکی از کارآمد ترین روش ها برای توزیع عادلانه ثروت استفاده از مکانیزم مالیات است.

تعالی تاکید کرد: این مکانیزم باید متوجه ثروت های نجومی باشد تا فقر فعلی از میان برود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به جهت گیری های دولت نهم حرکت های مثبتی برای فقر زدایی به انجام برسد کما این که در استان کرمانشاه هم آثار آبادانی و طرح های دولت نهم از هم اکنون در مناطقی چون گیلان غرب نمود یافته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در آئین گشایش چهارمین اجلاس سراسری مدیران امور مالیاتی در کرمانشاه گفت: زمانی که همه دستگاه های دولتی به دنبال اخذ تخفیف مالیاتی هستند چگونه می توان از سازمان امور مالیاتی انتظار داشت که در امر مالیات ستانی کاملا موفق عمل کند.

حسن سلیمانی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب افزود: اصل عدالت مالیاتی باید برای همه مودیان مالیاتی یکسان اجرا شود یعنی دولت حق ندارد در مورد فعالیت های اقتصادی خود با اعمال تخفیف مالیات بدهد و سازمان امور مالیاتی را ملزم که از بخش خصوصی مالیت ستانی را با سخت گیری پیگیری کند.

وی افزود: زمانی که سخن از فرهنگ سازی مالیاتی به میان می آید در ابتدا خود دولت باید ملزم به رعایت قانون مالیات ها باشد تا مودیان حقیقی و حقوقی یا خصوصی و دولتی برای سازمان امور مالیاتی ترجیحی نداشته باشد.

سلیمانی تاکید کرد: در غیر این صورت فرهنگ سازی صورت گرفته اثر بخشی خود را در عموم مردم از دست می دهد.

وی افزود: تا زمانی که دولت مالیات فعالیت های اقتصادی خود را به طور کامل پرداخت نکند، سازمان ماور مالیاتی نیزنمی تواند وظایف محوله را درست و صحیح اجرا کند.

سلیمانی اظهار داشت: اگر قرار بر این است که شانیت مالیات به عنوان منبع اصلی توسعه اقتصادی کشور حفظ شود، توجه ویژه به تحکیم بنیه سازمان امور مالیاتی کشور ضروری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قوانین مالیاتی ما باید مطابق استانداردهای بین المللی اصلاح شود. متاسفانه در شیوه تشخیص و دریافت بر اساس قانون فعلی طوری عمل شده که وصول درآمد های مالیاتی با تاخیر صورت می گیرد.

وی افزود: خواست مجلس از سازمان امور مالیاتی این است که قانون فعلی مالیات ها را به طور کامل عملیاتی کند و در این راه اگر به اشکالی برخورد مجلس آماده اعمال هر گونه اصلاح در قانون است.

سلیمانی خاطر نشان کرد: باور مجلس این است که اخذ و پراخت مالیات هر دو تکلیف است و هر تلاشی که سازمان امور مالیاتی انجام می دهد، قانونی است.