به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان توسعه سینمایی سوره اعلام کرد، فیلم "تلخ عین عسل" فردا کلید می‌خورد.‌ مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی "تلخ عین عسل" با حضور جمعی از مقامات کشوری و لشگری و مسئولان نهادهای مختلف فرهنگی و هنری استان کرمانشاه فردا سوم خرداد ماه در شهرستان پاوه برگزار می‌شود.

این فیلم جدیدترین اثر سینمایی محمد باشه‌آهنگر است که پیش از این مجموعه تلویزیونی "تا صبح" و فیلم‌های "نیمه گمشده" و "نبات داغ" را کارگردانی کرده است. علیرضا زرین دست به عنوان مدیرفیلمبرداری و جمال شورجه به عنوان مشاور کارگردان در ساخت این فیلم همکاری دارند.

فیلم "تلخ عین عسل" به زوایای نادیده مانده حماسه دفاع مقدس می‌پردازد. حضور شبنم مقدمی، مهتاب نصیرپور، هوشنگ توکلی، قاسم زارع و جمعی از بازیگران کرد زبان در فیلم حتمی شده است و آخرین رایزنی‌ها با چند نفر از بازیگران مطرح سینما برای ایفای نقش‌های کلیدی این فیلم در جریان است.

فیلمنامه را محمد باشه‌آهنگر با همکاری محمدرضا گوهری نوشته است. "تلخ عین عسل" محصول سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است و به تهیه‌کنندگی سیداحمد میرعلایی ساخته می‌شود. داستان این فیلم درباره مینا است. او که پی برده مسافر گم شده‌اش در دیاری غریب چشم به راه اوست. او تاب ماندن نمی آورد و دل به دریا می‌زند و ...

حسن نجاریان مجری طرح، مدیربرنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان، سیدابوالقاسم حسینی مدیرتولید، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس، عباس رستگارپور مدیرصدابرداری، محسن بابایی طراح چهره‌پردازی، داود رسولیان طراح جلوه‌های ویژه، مهدی ورپایی جانشین تولید، مهدی بشکوفه مدیرامور مالی و پشتیبانی و جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی با این پروژه همکاری دارند.