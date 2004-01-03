  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۲۴

در حوزه هنري شيراز

داستان " زخم صورت " نقد و بررسي شد

داستان "زخم صورت" نوشته اكبر صحرايي از مجموعه داستان هاي برگزيده جايزه ادبي اصفهان توسط انجمن داستان نويسان جوان حوزه هنري شيراز نقد و بررسي شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل ازستاد خبري حوزه هنري ، در اين جلسه اكبر صحرايي ، اثرخود را رئاليستي خواند و گفت: در ساخت چارچوب اصلي بر تلفيق واقعيت و خيال تاكيد شده است.
صحرايي با اشاره به رفع ابهام در پايان بندي داستان افزود: قطع هاي پي در پي زماني و تدوين موازي حال و گذشته به عنوان يك تكنيك براي بيان آشفتگي هاي ذهني راوي در اين داستان به كار رفته است.
در پايان لوح يادبودي از سوي حسين جعفري ، مدير حوزه هنري فارس به اكبر صحرايي اهدا شد. گفتني است زخم صورت از آثار برگزيده جشنواره ادبي اصفهان است كه در آذرماه برگزار شد.

 

کد مطلب 49128

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها