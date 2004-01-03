داستان " زخم صورت " نقد و بررسي شد

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل ازستاد خبري حوزه هنري ، در اين جلسه اكبر صحرايي ، اثرخود را رئاليستي خواند و گفت: در ساخت چارچوب اصلي بر تلفيق واقعيت و خيال تاكيد شده است.

صحرايي با اشاره به رفع ابهام در پايان بندي داستان افزود: قطع هاي پي در پي زماني و تدوين موازي حال و گذشته به عنوان يك تكنيك براي بيان آشفتگي هاي ذهني راوي در اين داستان به كار رفته است.

در پايان لوح يادبودي از سوي حسين جعفري ، مدير حوزه هنري فارس به اكبر صحرايي اهدا شد. گفتني است زخم صورت از آثار برگزيده جشنواره ادبي اصفهان است كه در آذرماه برگزار شد.

