مسکو خواهان بازگشت به مسابقه تسلیحاتی دوران جنگ سرد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایوانف علی رغم خصمانه توصیف کردن اقدام آمریکا برای استقرار سامانه دفاع ضد موشکی در اروپا، اما درعین حال اطمینان داد که بازگشت به مسابقه تسلیحاتی به شیوه ای که در دوره جنگ سرد بین دو ابرقدرت آمریکا و شوروی وجود داشت، صورت نخواهد گرفت.

ایوانف که در یک کنفرانس خبری تلویزیونی صحبت می کرد بار دیگر تاکید که هدف استقرار موشکهای آمریکا در اروپای شرقی، روسیه است، اقدامی که مسکو آن را تهدیدی برای خود می داند.

وی گفت که حداقل روسیه تمایلی به بازگشت به مسابقه تسلیحاتی از خود نشان نخواهد داد.

این مقام روسیه گفت که رادارهای آمریکا که قرار است در جمهوری چک مستقر شود فضای فوقانی کوههای آرال را تحت کنترل خود در خواهند آورد.

وی همچنین با رد همکاری کشورش با آمریکا در استقرار این سیستم، که از سوی آمریکا درخواست شده ، گفت که ما علیه خود با کسی همکاری نمی کنیم.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در جمهوری چک را در خاک آنها مستقر کند.

واشنگتن هدف از استقرار این سیستم دفاع ضد موشکی را به زعم خود، مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی همچون کره شمالی و ایران برای منافع ایالات متحده اعلام کرده، اما مقامهای روسی تاکید کرده اند از آنجا که تهران و پیونگ یانگ از توان چندانی برای تهدید آمریکا برخودار نیستند، لذا هدف این سیستم در راستای نظارت بر توان موشکی روسیه است.