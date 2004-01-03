" سراج " قطعه اي به نفع زلزله زدگان مي خواند

" حسام الدين سراج " در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: در كنسرتي كه به مناسبت كمك به زلزله زدگان بم فردا در تالار وحدت برگزار مي شود، دو بيتي يكي از شاعران معاصر را كه با موضوع زلزله همخواني دارد و توسط خودم آهنگسازي شده است، خواهم خواند.

وي ادامه داد: اين قطعه در ابوعطا و دشتي است و در كنار آن رپرتواري از قطعات گذشته و از آلبوم هايي نظير"بوي بهشت" و "وصال يار" اجرا مي كنم. اين برنامه ساعت19 آغاز مي شود.