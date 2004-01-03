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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۲۷

فردا در تالار وحدت

" سراج " قطعه اي به نفع زلزله زدگان مي خواند

" سراج " قطعه اي به نفع زلزله زدگان مي خواند

" حسام الدين سراج " در كنسرتي كه به نفع مردم زلزله زده استان كرمان برگزار مي كند، قطعه اي را كه مخصوص اين واقعه آهنگسازي شده است، اجرا مي كند.

" حسام الدين سراج " در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: در كنسرتي كه به مناسبت كمك به زلزله زدگان بم فردا در تالار وحدت برگزار مي شود،  دو بيتي يكي از شاعران معاصر را كه با موضوع زلزله همخواني دارد و توسط خودم آهنگسازي شده است، خواهم خواند.
وي ادامه داد: اين قطعه در ابوعطا و دشتي است و در كنار آن رپرتواري از قطعات گذشته و از آلبوم هايي نظير"بوي بهشت" و "وصال يار" اجرا مي كنم. اين برنامه ساعت19 آغاز مي شود. 

کد مطلب 49129

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