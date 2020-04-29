محمد صالح نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام در چهل و سومین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، مفاهیم، اذان و دعاخوانی همزمان با ماه مبارک رمضان در قم آغاز شده است.

وی گفت: ثبت نام در این مسابقات کاملاً به صورت غیر حضوری و از طریق دفتر پیشخوان مجازی سازمان اوقاف و امور خیریه انجام می‌شود و تا پایان ماه مبارک رمضان نیز فرصت ثبت نام وجود دارد.

رئیس اداره قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم از ثبت نام خواهران و برادران برای مقطع سنی ۱۸ سال به بالا خبر داد و افزود: سال گذشته برادران در مسابقات کشوری قرآن رتبه سوم و خواهران رتبه هفتم را کسب کردند.

وی بیان کرد: با توجه به تعطیلی بقاع متبرکه برنامه ترتیل خوانی امسال در امامزادگان برگزار نمی‌شود اما مراکز افق در بقاع متبرکه در فضای مجازی به فعالیت‌های قرآنی می‌پردازند به ویژه در امام زاده علی بن جعفر (ع) محفل انس با قرآن و مسابقات قرآنی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

صالح نژاد گفت: برنامه تسبیح سحر به عنوان برنامه‌ای قرآنی و فرهنگی ساعت سه بامداد از امامزادگان این استان با برگزاری مراسم سخنرانی و تلاوت اذان‌گاهی برگزار می‌شود.

وی ابراز کرد: در ایام شیوع ویروس کرونا مسابقه حفظ و جمع خوانی سوره یاسین و ارسال عکس‌های خانگی جهت تشویق خانواده‌ها به انجام فعالیت‌های قرآنی برگزار شده است.

رئیس اداره قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: مرکز غیر حضوری قرآنی یکی از مراکز فعال در این اداره است که برای فعالیت در این مرکز ابتدا باید در فضای مجازی ثبت نام کرد و بعد کارشناس با آنها تماس برقرار کرده و محصولات را تحویل می‌گیرند که اکنون دارای هزار و ۲۰۰ عضو است.