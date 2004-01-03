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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۴۵

در موسسه توسعه و تحقيقات علوم انساني

" عرفان " در شعر حافظ بررسي مي شود

" عرفان " در شعر حافظ بررسي مي شود

حجت الاسلام دكتر " علي شيخ الاسلامي " پنجشنبه هجدهم دي ماه در موسسه توسعه و تحقيقات علوم انساني پيرامون نكته هاي عرفاني در شعر حافظ سخنراني خواهد كرد.

به گزارش خبر نگار ادبي " مهر" در ادامه سلسله  سخنراني هاي هفتگي موسسه توسعه و تحقيقات علوم انساني ، پنج شنبه 18 دي ماه ساعت 16  حجت السلام دكتر" علي شيخ الاسلامي "  عضو هيات علمي دانشكده ادبيات  دانشگاه تهران در طي سخناني  به بررسي نكات قابل توجه در شعر حافظ و ذكر نكته هاي عرفاني در ديوان غزليات اين شاعر نا مدار فارسي زبان مي پردازد .
علاقمندان مي توانند براي شركت در اين جلسه به محل اين موسسه واقع در بزرگراه آفريقا، بالاتر از تقاطع ميرداماد ، كوچه قباديان شرقي ، پلاك 60/3 مراجعه كنند .  

کد مطلب 49130

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