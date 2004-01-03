" عرفان " در شعر حافظ بررسي مي شود

به گزارش خبر نگار ادبي " مهر" در ادامه سلسله سخنراني هاي هفتگي موسسه توسعه و تحقيقات علوم انساني ، پنج شنبه 18 دي ماه ساعت 16 حجت السلام دكتر" علي شيخ الاسلامي " عضو هيات علمي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران در طي سخناني به بررسي نكات قابل توجه در شعر حافظ و ذكر نكته هاي عرفاني در ديوان غزليات اين شاعر نا مدار فارسي زبان مي پردازد .

علاقمندان مي توانند براي شركت در اين جلسه به محل اين موسسه واقع در بزرگراه آفريقا، بالاتر از تقاطع ميرداماد ، كوچه قباديان شرقي ، پلاك 60/3 مراجعه كنند .