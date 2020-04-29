مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجمع جمعیت هلال‌احمر از پنج‌شنبه هفته جاری هم‌زمان با سراسر کشور در استان سمنان آغاز می‌شود، ابراز داشت: برگزاری انتخابات مجامع هر چهار سال یک‌بار برنامه‌ریزی‌شده است.

وی ضمن بیان اینکه زمان برگزاری انتخابات ۲۳ خردادماه سال جاری خواهد بود، افزود: در این انتخابات اعضای داوطلب فعال واجد شرایط و مورد تأیید سازمان‌های مختلف جمعیت ازجمله داوطلبان، جوانان وامداد و نجات حضور دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان بابیان اینکه این اعضا با شرکت در انتخابات و انتخاب اعضای شوراهای اجرایی در تصمیم‌گیری‌ها نقش مهمی خواهند داشت، ابراز داشت: در این انتخابات تلاش شده تا نقش داوطلبان در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد هلال‌احمر پررنگ دیده شود.

محمدخانی بابیان اینکه وظایف و اختیارات شورای اجرایی شهرستان‌ها بر اساس اساسنامه جمعیت هلال‌احمر تدوین برنامه‌های کلی و ارائه آن به مجمع شهرستان مشخص می‌شود، تصریح کرد: داوطلبان می‌توانند از ۱۱ لغایت ۱۷ اردیبهشت‌ماه برای ثبت‌نام و کاندیداتوری در شورای اجرایی و بازرسی هلال‌احمر شهرستان‌ها به شعب هلال‌احمر در سطح استان مراجعه کنند.

وی افزود: شرایط ۲۵ سال سن، برخورداری از حداقل مدرک کارشناسی، داشتن سه سال سابقه کار اجرایی و سابقه عضویت داوطلبانه دو سال در هلال‌احمر ازجمله شرایط نامزد انتخابات مجمع جمعیت هلال‌احمر تعیین‌شده است.