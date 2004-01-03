  1. دین و اندیشه
۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۴۸

فردا با حضور هنرمندان درحوزه هنري

برنامه " بم در انتظار مهر " برگزار مي شود

به مناسبت ولادت امام رضا (ع) برنامه " بم در انتظار مهر " براي جمع آوري كمك هاي نقدي براي زلزله زدگان با حضور هنرمندان كشور و زلزله زدگان بم برپا مي شود.

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از ستاد خبري  حوزه هنري ، اين برنامه با همكاري سازمان صدا و سيما ، حوزه هنري و كميته امداد امام خميني (ره) استان تهران با حضور جمعي از هنرمندان صدا و سيما و جمعي از زلزله زدگان بم براي ديدار با مردم و تشكر از كمك هاي مادي و معنوي هموطنان وجمع آوري كمك هاي نقدي جهت احداث 5 هزار واحد مسكوني در شهرستان  بم برگزار مي شود.
اين برنامه از ساعت 30/8 تا پايان روز يكشنبه 14 دي ماه درمحل حوزه هنري ،  واقع در تقاطع خيابانهاي حافظ و سميه برگزار مي شود و به صورت زنده از شبكه سوم سيما نيز پخش  خواهد شد.
