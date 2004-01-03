برنامه " بم در انتظار مهر " برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از ستاد خبري حوزه هنري ، اين برنامه با همكاري سازمان صدا و سيما ، حوزه هنري و كميته امداد امام خميني (ره) استان تهران با حضور جمعي از هنرمندان صدا و سيما و جمعي از زلزله زدگان بم براي ديدار با مردم و تشكر از كمك هاي مادي و معنوي هموطنان وجمع آوري كمك هاي نقدي جهت احداث 5 هزار واحد مسكوني در شهرستان بم برگزار مي شود.

اين برنامه از ساعت 30/8 تا پايان روز يكشنبه 14 دي ماه درمحل حوزه هنري ، واقع در تقاطع خيابانهاي حافظ و سميه برگزار مي شود و به صورت زنده از شبكه سوم سيما نيز پخش خواهد شد.

