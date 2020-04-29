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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۴۱

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان:

جشنواره بین المللی غذای اکو- جاده ابریشم زنجان به تعویق افتاد

جشنواره بین المللی غذای اکو- جاده ابریشم زنجان به تعویق افتاد

زنجان-مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از به تعویق افتادن برگزاری ششمین جشنواره غذای اکو-جاده ابریشم به دلیل شیوع بیماری کرونا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان، امیر ارجمند، اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار بود از ۷ تا ۹خرداد ماه امسال ششمین جشنواره بین المللی غذای اکو– جاده ابریشم در زنجان برگزار شودکه در پی شیوع جهانی ویروس کرونا و دورنمای نامشخص نسبت به بهبودی اوضاع در سطح جهان، پس از بررسی‌های مختلف درباره محدودیت‌های به‌عمل آمده در بیشتر کشورهای درگیر برگزاری این جشنواره به تعویق افتاد.

وی در مورد زمان جدید برگزاری جشنواره نیز گفت: تاریخ دقیق پس از بررسی های لازم و رایزنی با وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ستاد پیش گیری از کرونا، اعلام خواهد شد و تصمیم برآن شد که با هدفباشکوه‌تر برگزار شدن جشنواره بین المللی غذای اکو- جاده ابریشم به عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد میراث فرهنگی ایران است.

ارجمند بیان داشت: جشنواره غذای اکو- جاده ابریشم جزو جشنواره‌های بین‌المللی است که از بهمن ماه سال گذشته در تقویم رویدادهای فرهنگی استان پیش‌بینی شده بود.

کد مطلب 4913116

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