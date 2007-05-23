تاکید گزارش البرادعی بر عدم انحراف و مخفی کاری ایران / ایران در چارچوب ان پی تی و پادمان با آژانس همکاری کرده است

یک دیپلمات آگاه در آآژنس بین المللی انرژی اتمی به خبرنگار مهر گفت : گزارش محمد البرادعی که ساعتی پیش در اختیار اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و اعضای شورای امنیت قرار گرفت در 4 صفحه تنظیم شده و در بخشهای مختلف به موضوعاتی چون در خواست های قطعنامه 1747 ، روند غنی سازی در ایران ، پایبندی ایران به سیف گارد ، شفاف سازی پرداخته است .



این منبع آگاه اعلام کرد : در گزارش مدیر کل آژآنس بین المللی انرژی اتمی تاکید شده است که ایران بر اساس قرارداد پادمان و سیف گارد، همکاریهای لازم را با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است و هیچ گونه انحرافی در فعالیتهای هسته ای ایران به سمت غیر صلح امیز دیده نمی شود .



وی همچنین از تاکید البرادعی بر عدم هر گونه گزارش خلاف واقع و مخفی کاری در حسابرسیها و عدم فعالیت باز فراوری اورانیوم در ایران خبر داد .



گزارش محمد البرادعی در آستانه پایان مهلت قطعنامه 1747 شورای امنیت ( 5 خرداد ) که خواستار تعلیق بخشی از فعالیتهای هسته ای ایران شده بود منتشر شد .





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