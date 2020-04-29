هدفگذاری ۶۰۰ میلیون دلار صادرات غیر نفتی در سال «جهش تولید»

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در جلسه شورای گفتگو و توسعه صادرات غیرنفتی، در سالن غدیر استانداری گیلان با اشاره به اینکه رشد تولیدات موتور محرکه تمامی بخش‌های اقتصادی است، اظهار کرد: تحقق شعار «جهش تولید» در سایه تقویت حوزه صادرات غیر نفتی است.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های ما همانند سال گذشته هدف گذاری در حوزه صادرات کالاهای غیر نفتی است، افزود: در سال گذشته ۵۰۰ میلیون دلار هدف گذاری برای صادرات کالاهای غیر نفتی در استان انجام شد که خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته این میزان به ۵۸۰ میلیون دلار رسید.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه هدفگذاری برای امسال ۶۰۰ میلیون دلار صادرات غیر نفتی است، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا تمامی موانع صادرات برداشته شود.

وی با بیان اینکه اگر به این موضوع که تحقق شعار «جهش تولید» در سایه تقویت صادرات غیر نفتی است باید موانع موجود در مسیر صادرات برداشته شود، تصریح کرد: باید با هم افزایی هر چه بیشتر صدور کالا به ویژه تولیدات استان همواره شود.

زارع با اشاره به وجود مازاد تولید در حوزه محصولات کشاورزی استان گیلان، افزود: بسیاری از کشورهای شرق آسیا که وارد کننده مواد خام هستند با ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد سرانه در کسب درآمدهای صادراتی عملکرد موفقی داشته اند.

وی با تأکید بر لزوم بهره گیری از همه ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصادی، ادامه داد: تقویت مراکز لجستیک، اتمام پروژه‌های نیمه تمام گیلان از جمله راه آهن رشت - انزلی، پایانه ریلی، تکمیل اسکله‌های کاسپین از مهم‌ترین مواردی است که نقش مهمی در توسعه صادرات دارد.

استاندار گیلان با اشاره به فعال بودن بنادر استان در ایام شیوع ویروس کرونا، گفت: در اسفند سال گذشته و فروردین امسال به ترتیب شاهد رشد وزنی ۶۰ و ۳۷ درصد و از نظر ارزش دلاری نیز به ترتیب شاهد رشد ۸۱ و ۲۷ درصدی در گمرک آستارا بوده ایم.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در پایانه‌های صادراتی گیلان و لزوم رفع این مشکلات، تأکید کرد: باید امسال با توجه به نامگذاری رهبر معظم انقلاب در حوزه صادرات تلاش مضاعفی داشته باشیم.