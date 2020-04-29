به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ویسکرمی شامگاه چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اینکه باید راه جدیدی در عرصه سیاست این استان باز کنیم و نقطه شروع این راه هم انتخابات است، چون انتخابات پایه مسائل بعدی استان است، اظهار داشت: مردم منتقد وضع موجود هستند، منتقد عملکرد فعلی نمایندگان مجلس هستند.
مجلس باید به گونهای باشد که در آن عقلانیت بر لابی گری غلبه داشته باشد
وی با بیان اینکه اختیاراتی که قانون به مجلس داده است در کشور نظیر ندارد، تصریح کرد: مجلس در رأس امور است و باید به اقتضای این مفهوم عمل کند، خودش حرمت خود را حفظ کند؛ کسی که میخواهد به مجلس برود ابتدا از خود شروع کند، وامدار افراد و گروهها و جناحها نباشد و پاک وارد مجلس شود.
منتخب مردم خرم آباد و چگنی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس باید به گونهای باشد که در آن عقلانیت بر لابی گری غلبه داشته باشد، عیب است برای مجلس انقلابی که لابی نسبت به شایستگیها قدرت بیشتری در آن داشته باشد، افزود: هرچه لابی گری بیشتر باشد، ویژه خواری و رانت خواری و انحراف از اصول نیز بیشتر میشود، مجلس باید از خودش شروع کند و بایستی برای ساختار و آئین نامه داخلی مجلس فکری کنیم که بحث لابی گری به حداقل برسد و از سوی دیگر قدرت هیئت رئیسه متعلق به صحن مجلس باشد، به تعبیر دیگر «نماینده» و «نماینده تر» نباید داشته باشیم، اینطور نباشد که نماینده تهران نسبت به نماینده یک بخش کوچک اولویت داشته باشد.
مجلس اگر میخواهد شفاف و عدالت محور باشد باید از خودش شروع کند
ویسکرمی با اشاره به اینکه کشور بر اساس قانون می چرخد و قانون از مجلس میآید، اگر قانون سالم باشد ریل خوبی برای حرکت کشور گذاشته میشود، گفت: کسی که بر اجرای قانون هم نظارت میکند مجلس است، کلیت مجلس حق تحقیق و تفحص در همه مسائل را دارد، حق نظارت دارد و زبان مردم است و بایستی به وظایف خود عمل کند.
وی با بیان اینکه یکی از لابیهایی که انجام میشود و به ضرر استانهایی مثل لرستان تمام شده بحث بودجه است، تصریح کرد: بودجه نباید به گونهای باشد که بشود سلیقههای افراد در آن دخالت داده شود، بودجه باید شفاف باشد و مشخص باشد اعتبارات در کجا و چگونه مصرف شوند.
منتخب مردم خرم آباد و چگنی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس اگر میخواهد شفاف و عدالت محور باشد باید از خودش شروع کند، افزود: حتماً نیاز به اصلاح آئین نامه مجلس بر اساس عدالت و شایسته سالاری داریم، از سوی دیگر جایگاه و شأن نمایندگان باید حفظ شود چراکه نماینده در تراز وزیر است.
ویسکرمی افزود: نماینده باید وکیل المله باشد، یعنی درد مردم را پیگیری و حل میکند، اما وقتی رفت با آن بالاییها پیوند خورد دیگر وکیل المله نیست و وکیل الدوله میشود. ما روند دیگری را پیش گرفته ایم و به دنبال ریشه یابی مشکلات استان از طریق برگزاری جلسات متعدد با مدیران هستیم.
خیلی از مشکلاتی که در استان گره کور شده را میشود حل کرد
وی خاطرنشان کرد: احساسم این است که خیلی از مشکلاتی که در استان گره کور شده را میشود حل کرد به شرط اینکه مجمع نمایندگان استان به فکر منافع جزئی نباشند و از خودشان بگذرند و برای خدا و برای مردم کار کنند.
منتخب مردم خرم آباد و چگنی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی قوای سه گانه مستقل هستند، تفکیک قوا را داریم و دخالت یک قوه در قوه دیگر خلاف قانون اساسی است، اظهار داشت: از عمر این دولت یک سال مانده است، مدیران نیز در این یک سال مدیران این دولت هستند و ممکن است سلیقه من با آنها بخواند یا نخواند، ما دو راه در پیش داریم، یکی اینکه بیاییم از اول بگوییم میخواهیم قلع و قمع کنیم و مدیران را به هر قیمتی عوض کنیم، خوب این راه عقلانی نیست.
ویسکرمی ادامه داد: ما بنا را میگذاریم بر تعامل با مدیران و همکاری برای حل مشکلات مردم، اگر در این مسیر متوجه شدیم مدیری کند، کاهل و تنبل است و نمیخواهد کار کند، آن وقت براساس قانون وظیفه نظارتی مجلس به میان میآید و در این صورت هم معتقدیم مسئله باید از طریق مجمع نمایندگان استان پیگیری شود. یکی از وظایف مجمع نمایندگان استان نظارت بر مدیران کل استان است، یعنی هم در ورود مدیرکل نظارت میشود کرد و هم در ادامه کار آنها.
ارزیابی مدیران کل توسط مجمع نمایندگان لرستان
وی با بیان اینکه پیشنهاد شفاف من این است و دوستان مجمع هم تاکنون موافق هستند که مجمع تشکیل شود و یک بار مجموعه مدیران استان از استاندار گرفته تا همه مدیران استانی را ارزیابی کنیم و ببینیم این مدیر توانایی دارد یا نه، استان را جلو برده یا عقب، بعد تصمیم بگیریم مدیر بماند یا نه، تصریح کرد: در ورود مدیران به استان هم باید براساس رزومه عمل شود، نمیشود یک کسی بدون هیچ سابقهای بیاید و مدیرکل استان شود، یا بشود استاندار یک استان.
منتخب مردم خرم آباد و چگنی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از آسیبهای ما مدیران پیر و مسن هستند، یکی از آسیبها استفاده چندین و چندباره از افراد بازنشسته است، نگه داشتن به هر قیمت بازنشستهها یک آسیب است، هیچ دلیلی ندارد تا وقتی نیروی جوان در کشور است تکیه کنیم بر نیروهای بازنشسته و پیر، افزود: جابه جایی نیرو فی نفسه یک خیر است اما نه مثل لرستان که یک سال و دو سال یک بار مدیر تغییر کند.
عدم دخالت در عزل و نصب مدیران اصلاً به معنای بی تفاوتی نیست
ویسکرمی با اشاره به اینکه عدم دخالت من در عزل و نصب مدیران اصلاً به معنای بی تفاوتی نیست، اظهار داشت: منظور من از عدم دخالت در انتصابات، دخالتهای بی حساب و کتاب و عقده گشایی سیاسی و جناحی است، برخی میخواستند نیروهای ستاد خود را سوار کنند بر گرده مردم، این غلط است، یک آدمی ممکن است انتخاباتی خوبی باشد اما مدیر خوبی نباشد، یکی ممکن است همفکر سیاسی من نباشد اما آدم توانایی است.
روند غلطی که در انتصابات بوده باعث شده نخبگان استان فرار کنند
وی خاطرنشان کرد: این روند غلطی که در استان داشته ایم باعث شده نخبگان استان فرار کنند و این یعنی نوبت میرسد به هوچی گری و پوپولیست بازی، عرصه مدیریت باید تبدیل شود به عرصه حضور مدیران نخبه و توانمند.
منتخب مردم خرم آباد و چگنی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت متأسفانه تنبل و کم کار و پیر استان لرستان باعث شده ظرفیتهای ایجاد اشتغال و توسعه صنعت و اقتصاد به کار گرفته نشوند، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که دیده ام این است که مدیران ما شهامت اقدام انقلابی و جهادی ندارند و دلیلش هم این است که اشراف بر قانون ندارند و نمیتوانند امور را پیش ببرند. مدیر تنبل که هیچ، محافظه کار هم است. متأسفانه چون آدمها سر جای خود نیستند نمیخواهند مسئولیت بپذیرند و لذا کار استان روی زمین مانده و کسی نمیخواهد کار را بردارد و پیش ببرد.
بی تحرکی مدیریت استان را حس کرده ام و استاندار نیاز به تحرک جدید دارد
ویسکرمی با تاکید بر اینکه در خصوص استاندار لرستان نیز این بی تحرکی را حس کرده ام و لمس کرده ام، بالاخره بعضی میگویند طرف آدم خوبی است اما کار نمیکند، من فکر میکنم یکی از علائم خوب بودن این است که سر جای خودت باشی، ادامه داد: استاندار نیاز به تحرک جدید دارد، مدیریت ما باید حرکت کند و اگر حرکت نکند گزینه بعدی تغییر است، اگر این موتور محرکه راه نیفتد باید مجمع نمایندگان ورود کند.
وی یادآور شد: من با عزل و نصب به معنای لوث شده و بیخود آن مخالفت میکنم، مجمع نمایندگان قانونا حق نظارت دارد و میتواند در عزل و نصبها به عنوان بُعد نظارتی ورود کند.
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