اتاق بازرگانی بازوی توانمند نمایندگان مجلس در تصویب قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، منتخب مردم قزوین در مجلس یازدهم چهارشنبه شب با حضور در اتاق بازرگانی قزوین با رئیس اتاق، اعضای هیئت رئیسه، هیئت نمایندگان اتاق و رؤسای تشکل‌های بخش خصوصی در خصوص راهکارهای رفع موانع تولید و حرکت در مسیر جهش تولید گفتگو کرد.

مهدی بخشنده در این نشست اظهار داشت: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی که در میدان تولید تلاش می‌کند با درک شرایط دولت و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات صنعت و تولید قادر است به عنوان یک بازوی قدرتمند در کنار نمایندگان مجلس در اصلاح و تصویب قوانین نقش کلیدی ایفا کند.

وی بیان کرد: شاید به تعداد کافی قانون داریم اما گاهی دولت هم آن را اجرا نمی‌کند و خود را ملزم به آن نمی‌داند که مشکلات تولید را بیشتر می‌کند.

وی بیان کرد: حذف قوانین زائد، به روز کردن قوانین، اصلاح فرآیندها، رصد هوشمندانه امور، تصویب قوانین روزآمد می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.

مهدی عبدیان نایب رئیس اتاق بازرگانی هم گفت: در همه دنیا سیاست مداران پشت اقتصاد و فعالان بنگاه‌ها هستند ما در ایران این روند معکوس است.

وی گفت: با مسائلی که در مقاطع مختلف ایجاد شد و با بسته شدن مرزها با همسایگان صادرات ما را تحت تأثیر قرار داد یک وزیر یا مدیر دولتی به خود زحمت نداد برای حل آن از پشت میزش جابجا شود به کشورهای همسایه برود و موانع را بردارد.

عبدیان تصریح کرد: مدیران ما عادت کرده‌اند وقتی شرایط بحرانی می‌شود در دقیقه ۹۰ وارد میدان می‌شوند اما قبل از مشکلات هیچ برنامه‌ای برای رفع موانع ندارند.

این فعال اقتصادی یادآور شد: پس از شیوع ویروس کرونا و ضرورت تأمین ماسک و مواد بهداشتی همگان دیدیم که کارگاه‌های برای تولید فعال شد که پس از تولید مجوز کار برای آنها صادر شد و بسرعت شاهد تولید محصول بودیم و این روند منطقی نشان می‌دهد اگر بخواهیم می‌توانیم با حذف بوروکراسی به رونق و جهش تولید کمک کنیم.

عبدیان گفت: ای کاش این روند در تولید و صنعت ما شکل بگیرد و با همین سرعت بتوان مجوز فعالیت گرفت و تولید را آغاز کرد تا به اشتغال و جهش تولید کمک شود.

در ادامه سایر اعضای هیئت رئیسه اتاق دیدگاه‌ها و راهکارها و مشکلات بخش اقتصاد را مطرح کردند و خواستار پیگیری آن در مجلس شدند.

نداشتن راهبرد یکسان در اداره کشور، استفاده نکردن از مدیران توانمند و متخصص در دستگاه‌های اقتصادی، دخالت نمایندگان در انتصاب افراد ناکارآمد، نداشتن متولی لجستیک در کشور برای تسهیل در امور بازرگانی، نبود ایستگاه راه آهن مستقل، سنگین بودن فضای کسب و کار، اصلاح قوانین تجارت، تداوم مذاکرات هوشمندانه و توجه به دیدگاه کارشناسی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی از دیگر راهکارهای ارائه شده از سوی فعالان اقتصادی استان قزوین به منتخب مجلس یازدهم بود.

