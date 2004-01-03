مدرسه كارگاهي فيلمنامه نويسي ، فيلمنامه هاي خود را مي فروشد

به گزارش خبرگزاري " مهر" بر اساس اعلام مدير مدرسه كارگاهي فيلمنامه نويسي حوزه هنري ، با توجه به آنكه به آنكه بانك فيلمنامه اين مدرسه نزديك به شش هزار نسخه طرح و فيلمنامه كوتاه و بلند، مستند و داستاني و سينمايي و تلويزيوني در اختيار دارد و به همين لحاظ به عنوان يكي از غني ترين مراكز نگهداري و ذخيره اين كالاي فرهنگي در سطح كشور شمرده مي شود. براي تسهيل در امر داد و ستد فيلمنامه و ارتباط مراكز توليدي با فيلمنامه نويسان در نظر دارد برنامه راه اندازي بانك فيلمنامه اينتنرتي را به طور جدي در دستور كار خود قرار دهد.

مدير مدرسه كارگاهي با اشاره به ذخيره آثاري چون: "حمله به اچ 3"، "آژانس شيشه اي" ،" به خاطر هانيه"، "خوش ركاب"، "گاهي به آسمان نگاه كن" به عنوان نمونه اي از محصولات كارگاه هاي نگارشي و يا در تملك ، در ادوار گذشته و نزديك در بانك خود، آورده است : اين مدرسه آماده دريافت و بررسي آثار پيشنهادي فيلمنامه نويسان حرفه اي و نيمه حرفه اي و دانشجويان وعلاقه مندان اين رشته است.

