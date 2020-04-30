معرفی ۱۸ واحد تولیدکننده محصولات غیراستاندارد در همدان به دادگاه

محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین‌شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند، عنوان کرد: سال گذشته تعداد ۱۸ واحد تولیدکننده محصولات غیر استاندارد در استان همدان به دادگاه معرفی شدند.

وی گفت: تولیدات این واحدها مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و مدیران این واحدها بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام به تولید و عرضه کالا کرده‌اند.

مددی افزود: این واحدهای تولیدی متخلف بیشتر از صنایع ساختمانی شامل چینی آلات بهداشتی، آجر رسی توکار، سنگدانه، عایق‌های رطوبتی و صنایع غذایی و کشاورزی شامل عسل، پنیر پیتزا و پنیر خامه‌ای بوده است.

وی افزود: تولیدکنندگان مذکور تا زمانی که نسبت به دریافت پروانه استاندارد اقدام نکنند تولیدات آنان متوقف خواهد بود و در دادگاه باید پاسخگو باشند.

مدیرکل استاندارد همدان تاکید کرد: متقاضیان مجوز بهره برداری تولید کالا یا ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، باید هم زمان برای دریافت مجوز بهره برداری و پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام کنند.

وی به تمام دستگاه‌های اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات مسئولیت دارند، اعلام کرد: هنگام صدور مجوز بهره برداری در صورت مشمول مقررات استاندارد اجباری، متقاضی را ملزم به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد و مقررات فنی مربوطه کنند.

مددی توضیح داد: کارشناسان استاندارد همدان طی انجام وظیفه کنترل و بازرسی، با مشاهده واحدهای تولیدی یا خدماتی مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد، مهلتی را برای دریافت پروانه برای آنها تعیین کرده و راهنمایی‌های لازم را نیز به آنها ارائه می‌دهند.

مددی با اشاره به معرفی ۱۸ واحد تولیدکننده محصولات غیراستاندارد به مراجع قضائی، ادامه داد: با اتمام مهلت در نظر گرفته شده و عدم انجام اقدامات لازم از سوی واحد تولیدی، اداره استاندارد پرونده این واحدهای متخلف را به دادگاه ارسال کرد.

مدیرکل استاندارد استان همدان تصریح کرد: تولیدکنندگانی که برای اولین بار برای آنان اعلام جرم انجام شده باید موضوع دریافت و اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد را در دستور جدی قرار داده و با شتاب بیشتری امور مربوطه را پیگیری کنند تا موفق به اخذ پروانه استاندارد شوند چراکه این اقدام آنان می‌تواند به واحدهای تولیدی مشابه نیز تسری یافته تا به طور طبیعی و آگاهانه نسبت به اخذ پروانه استاندارد اقدام کنند.