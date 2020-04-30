استخدام ۲۳ قهرمان در وزارت ورزش/ دستگاه های دیگر همکاری نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، ژاله فرامرزیان گفت: وزارت ورزش و جوانان از استخدام قهرمانان استقبال کرده است و خیلی هم تلاش کردیم سایر دستگاهها هم این همراهی را داشته باشند ولی این اتفاق در دستگاههای دیگر روند مطلوبی نداشته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در مورد استخدام قهرمان گفت: در سال گذشته حدود ٣٥ مورد قهرمان داشتیم که مراجعه کردند و همه این ٣٥ مورد تقاضای که به دستگاهها داشتند ارسال شده اما ٢٣ مورد آن که مربوط به دستگاه خودمان بوده همه عملیاتش انجام شده و با براورد اعتبارات، ان شالله امسال از حضور آنها در ادارات کل ورزش و جوانان استانها بهره مند هستیم.
فرامرزیان ادامه داد: اما سایر دستگاهها بالاخره با توجه به منابعشان و اینکه میتوانند بپذیرند یا نه؛ یکی دو مورد را شنیدم که رایزنیهایی را می کنند ولی سایر موارد جواب مناسبی نداشته است، استخدام قهرمانان را فقط دستگاه ما استقبال میکند به خاطر اینکه خودمان متولی آن هستیم و خیلی هم تلاش کردیم سایر دستگاهها هم این همراهی را داشته باشند ولی این اتفاق در دستگاههای دیگر روند مطلوبی نداشته است.
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