به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی سیاستها و برنامهریزی پروژههای جهش تولید استان همدان گفت: همدان از استانهای با پایینترین ریسک سرمایهگذاری در کشور است.
وی بابیان اینکه رصد جدی پروژههای اقتصادی جهش تولید به صورت روزانه انجام میشود، افزود: پروژههایی که با عنوان جهش تولید در استان همدان تعریف شدهاند باید منطبق بر واقعیت باشند.
استاندار همدان تاکید کرد: اولویت در استان همدان در تمام زمینهها به سرانجام رساندن پروژههای جهش تولید است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز با بیان اینکه سیاست اصلی، پایداری اشتغال و تولید در استان همدان در جهت تحقق شعار سال است، گفت: واحدهای تولیدی که در مسیر فعالیت خود با مشکل مواجه میشوند باید به ستاد تسهیل استان اطلاع دهند تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
ظاهر پورمجاهد با بیان اینکه باید با واحدهای تولیدی که نیاز به تمدید تسهیلات دارند مساعدت شود، گفت: همکاری بانکها میتواند در جهش تولید استان همدان اثرگذار باشد و بانکها باید در کنار تولید باشند.
گفتنی است؛ در این نشست به پروژههای بخش کشاورزی و زیرمجموعه آن و همچنین پروژههای آب، برق و گاز پرداخته شد و تصمیمات ی در خصوص آنها اتخاذ شد.
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