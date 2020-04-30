معلمان برتر استان کردستان در سال ۹۹ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کردستان، طالب محمدی با تبریک فرارسیدن هفته بزرگداشت مقام معلم، گفت: بعد از ابلاغ دستورالعمل معلمان برتر به واحدهای اداری و آموزشی و اعلام داوطلبی توسط معلمان، در نهایت از بین افراد دارای شرایط، تعداد ۴۵۲ نفر به عنوان معلم برتر شهرستانی و از بین این افراد تعداد ۲۰ نفر نیز به عنوان معلم برتر استانی انتخاب شدند.

وی افزود: معلمان برتر استان در سال تحصیلی جاری در ۱۲ محور شامل ایثار گر، پژوهشگر، پیشکسوت، جشنواره‌های علمی، غیر دولتی، فن آور و خلاق، قرآنی، قهرمان، ماهر و توانا، معلم یار، معلمان هنرمند و معلم ویژه انتخاب و معرفی شده اند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اینکه امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، با شعار «مدرسه تعطیل است، اما آموزش تعطیل شدنی نیست» فرایند تدریس همچنان در فضای مجازی برای دانش آموزان ادامه پیدا کرد، ادامه داد: محور «معلمان فعال و برتر در عرصه فضای مجازی» یکی از محورهایی است که امسال اضافه شد و در سطح شهرستان ها و مناطق از ۱۵۵ نفر و در سطح استان نیز از ۹ نفر از معلمان برتر در عرصه فضای مجازی و شبکه آموزشی دانش آموز «شاد» در استان تقدیر خواهد شد.

محمدی در ادامه به معرفی معلمان برتر استانی پرداخت و یادآور شد: جمیله صبرجو از شهرستان بانه در محور معلم ایثارگر، منصور حیدری از منطقه سریش آباد در محور معلم پیشکسوت، صباح کریمی از سروآباد در محور معلم برتر قرآنی، وحید محمدعلی از منطقه کرانی در محور معلم برتر جشنواره، سهیلا زندی از شهرستان دهگلان در محور مدارس غیردولتی، مریم عبدالملکی از شهرستان قروه در محور معلم برتر پژوهشگر، سیروان مردوخی از ناحیه یک سنندج در محور معلم برتر فن آوری و خلاق، پروین کمانگر از شهرستان کامیاران در محور معلم قهرمان، معصومه سبزی از ناحیه دو سنندج در محور معلم برتر ماهر و توانا، سعید سبحانی از شهرستان مریوان در محور معلم برتر هنرمند، احمد فتحیان از شهرستان دیواندره در محور معلم یار برتر از معلمان برتر استانی هستند.

وی در ادامه به معرفی معلمان برتر استانی در عرصه فضای مجازی پرداخت و بیان کرد: شعبان شهنواز از بیجار، فرزاد کریمیان از زیویه، پروین محمودی از سقز، ساحل فلاح از کلاترزان، فرزاد ناصری از موچش، زاهد مرادیانی از ناحیه یک سنندج، ابراهیم کریم زاده از ناحیه دو سنندج، سیروان امیری و شادی احمدی هردو از دیواندره از فرهنگیان برتر در عرصه آموزش در فضای مجازی سطح استان هستند.