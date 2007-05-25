30 طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد مشهد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر حسن احمدی شب گذشته در مراسم گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اظهار داشت : حوزه پژوهشی طرح های قابل قبولی برای کار دارد که اگر به خوبی اجرایی شود ، کمک ارزنده ای به دانشگاه آزاد اسلامی شده است.

وی افزود : حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان بودجه برای تجهیزات آموزشگاهی به منظور هزینه در حوزه تحقیق در اختیار حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد قرار گرفته است .

احمدی ادامه داد : دانشگاه آزاد اسلامی حدود 30 طرح پژوهشی در سال گذشته ارائه داده و مقالات علمی زیادی را به چاپ رسانده است به نحوی که در سال گذشته حدود 21 مقاله ارائه شده است .

وی یادآور شد : دانشگاه آزاد اسلامی تا کنون 50 کتاب علمی به چاپ رسانده و درسال جاری نیز چاپ 15 کتاب را در دست اقدام دارد.

رضا اشرف زاده قائم مقام معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز گفت : قرار است هشت رشته کارشناسی ارشد به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اضافه شود و تا سقف 40 نفر در رشته های فنی جذب خواهند شد.

جواد بهار آرا معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نیز اظهار داشت : مرکز دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه معاونت دانشجویی حدود 100 میلیون ریال بودجه در اختیار این واحد دانشگاهی قرار داده است.

وی افزود : حدود 260 میلیون ریال از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته شده که در سال 86 به دانشگاه تعلق خواهد گرفت.