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۴ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۳۷

30 طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد مشهد اجرا شد

خراسان رضوی - خبرگزاری مهر : معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت : در سال گذشته 30 طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد مشهد اجرا شده و مقالات علمی زیادی از اساتید این دانشگاه به چاپ رسیده است .

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر حسن احمدی شب گذشته در مراسم گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اظهار داشت : حوزه پژوهشی طرح های قابل قبولی برای کار دارد که اگر به خوبی اجرایی شود ، کمک ارزنده ای به دانشگاه آزاد اسلامی شده است.

وی افزود : حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان بودجه برای تجهیزات آموزشگاهی به منظور هزینه در حوزه تحقیق در اختیار حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد قرار گرفته است .

احمدی ادامه داد : دانشگاه آزاد اسلامی حدود 30 طرح پژوهشی در سال گذشته ارائه داده و مقالات علمی زیادی را به چاپ رسانده است به نحوی که در سال گذشته حدود 21 مقاله ارائه شده است . 

وی یادآور شد : دانشگاه آزاد اسلامی تا کنون 50 کتاب علمی به چاپ رسانده و درسال جاری نیز چاپ 15 کتاب را در دست اقدام دارد.

رضا اشرف زاده قائم مقام معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز گفت  : قرار است هشت رشته کارشناسی ارشد به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اضافه شود و تا سقف 40 نفر در رشته های فنی جذب خواهند شد.

جواد بهار آرا معاونت دانشجویی دانشگاه  آزاد اسلامی نیز اظهار داشت : مرکز دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه معاونت دانشجویی حدود 100 میلیون ریال بودجه در اختیار این واحد دانشگاهی قرار داده است.

وی افزود : حدود 260 میلیون ریال از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته شده که در سال 86 به دانشگاه تعلق خواهد گرفت.

کد مطلب 491361

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