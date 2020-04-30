‍ دستگیری ۵ شکارچی متخلف در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، مهدی سراوانی اول اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل ۵ تن شکارچی متخلف را در تالاب هامون شناسایی و دستگیر کرد.

وی افزود: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل در گشت و کنترل‌های خود در منطقه و پس از کشف آثار تردد خودروهای افراد متخلف، موفق شد تعداد ۵ شکارچی متخلف را که به صورت غیر قانونی وارد منطقه شده و اقدام به شکار کرده بودند را شناسایی و دستگیر کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زابل ادامه داد: در این مأموریت از افراد دستگیر شده تعداد ۵ قبضه اسلحه شکاری و از عشایر منطقه نیز دو قبضه اسلحه شکاری کشف شد.

وی با اشاره به اینکه از متخلفان تعداد ۱۷ قطعه پرنده از نوع گونه «چنگر» نیز کشف شد، تصریح کرد: دستگیری متخلفان در تالاب هامون با همکاری نیروی انتظامی منطقه و همچنین همکاری و همیاری ریاست دادگاه شهرستان زابل انجام شد و شکارچیان به همراه مستندات کشف شده تحویل مقامات قضائی شهرستان شدند.