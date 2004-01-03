بودجه 2 ميليارد توماني ، پاسخگوي همه مطالبات پرستاران نيست

دبير كل خانه پرستار در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" اگر چه هنوز هيچ توضيحي درمورد جزئيات اين افزايش بودجه داده نشده است ، اما تصور مي شود اين افزايش حقوق بيشتر در راستاي ارتقاي شغلي باشد و تنها محدود به قشري از پرستاران است كه تحت پوشش آموزش پرستاري قرار گرفته اند."

محمد شريفي مقدم افزود:" تخصيص رقم 20 ميليارد ريال جهت افزايش حقوق كادر پرستاري در مقايسه با شمار پرستاران فعال در مجموعه بهداشت و درمان بسيار ناچيز است و همچنين اقدامي كارآمد و دائمي در جهت رفع ساير مطالبات پرستاران بويژه مسئله افزايش سختي كار و لحاظ مزاياي اين امر براي پرستاران محسوب نمي شود."

وي از منتفي شدن تجمع پرستاران در 23 دي ماه خبر داد و افزود:" با توجه به درگيري قشر پرستار در حادثه اخير استان كرمان به عنوان حياتي ترين اقشار خدمات رسان ، از تجمع پرستاران منصرف شده و اين موضوع را به فرصت مناسب موكول مي كنيم تا در صورت عدم انجام مسئولان به تعهدات خود اين امر را محقق كنيم."