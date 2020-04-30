بارشهای رگباری در استان اصفهان پیش بینی می شود/احتمال وقوع صاعقه

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی ناپایدار بر روی استان اصفهان طی امروز (پنج شنبه) ست.

وی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی و ناپایداری‌های همرفتی از امروز بیان داشت: بر این اساس در اکثر مناطق استان آسمان نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و بارش‌های رگباری گاهی همراه با رعد و برق و احتمال وقوع صاعقه و بارش تگرگ در مناطق مستعد پیش بینی می‌شود.

لغزندگی جاده‌ها و آب‌گرفتگی معابر عمومی

کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه منطقه اثر سامانه بارشی در اکثر مناطق استان اصفهان است، گفت: لغزندگی جاده‌ها، اختلال در تردد، آب‌گرفتگی معابر عمومی، شکل‌گیری روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها در مناطق مستعد انتظار می‌رود.

وی با بیان اینکه وقوع روان آب و اختلال در تردد شهری و جاده‌ای دور از انتظار نیست، تاکید کرد: تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی سیلاب و آب گرفتگی معابر عمومی بویژه در مناطق مستعد، اقدامات پیشگیرانه در جهت حفظ محصولات کشاورزی ضرورت دارد.

کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در اکثر مناطق استان اصفهان

علی عسگریان با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان یک تا سه درجه کاهش خواهد داشت، گفت: روز پنج‌شنبه هوای شهر اصفهان نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید و رگبار و رعدوبرق است.

وی تاکید کرد: روز جمعه هوای اصفهان کمی ابری و مه صبحگاهی گاهی افزایش ابر و وزش باد است و روز شنبه نیز هوای نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید و رگبار پراکنده و احتمال رعدوبرق در شهر اصفهان پیش بینی می‌شود.