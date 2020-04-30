به گزارش خبرنگار مهر، حسن مددی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه مدیریت بیماری کرونا، با اشاره به اینکه تمهیدات لازم از دستگاه قضائی برای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی اندیشیده شد، گفت: دادگستری استان البرز خدمات الکترونیکی را گسترش داده است.

وی با تاکید بر اینکه از همان ابتدا در زندان‌های استان قرنطینه سه لایه اجرا شد، به وجود چهار زندان بزرگ کشور در استان البرز اشاره کرد و گفت: جمعیت زندان‌های استان ۲۲ هزار نفر است که خوشبختانه یک مورد مبتلا و مثبت گزارش نشده است.

دادستان کرج در بخش دیگری با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی با دستگاه قضا، گفت: همکاری دانشگاه در انجام آزمایش‌های مورد نیاز در زندان‌ها قابل تقدیر است.

مددی در ادامه به تهیه و تأمین اقلام ضدعفونی در شهرک‌های صنعتی استان، گفت: خوشبختانه حجم قابل توجهی از نیاز کشور در شهرک‌های صنعتی استان البرز تهیه شد.

وی با تاکید بر اینکه نیروهای جهادی به خوبی پای کار بودند، از تلاش سپاه، بسیج و همچنین پشتیبانی امام جمعه برای اجرای طرح فاصله گذاری که همراه با تعطیلی مساجد و نماز جمعه در سرتاسر استان بود، تقدیر کرد.

دادستان کرج با اشاره به همجواری استان البرز با پایتخت، گفت: مراجعه مردم به پایتخت زیاد است اما با همت مسئولان، استان از وضعیت مناسبی برخوردار است.

وی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه برای مشکلات پسا کرونا باید چاره‌ای اندیشید، گفت: با توجه به ضرری که اصناف متحمل شده اند، لازم است ستاد ملی کرونا چاره‌ای اندیشی کند.

دادستان کرج در پایان از تلاش تعزیرات حکومتی برای کشف اقلام احتکار شده تقدیر کرد.