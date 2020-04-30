استاندار قزوین از چند واحد صنعتی در شهرک کاسپین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز کارگر، ظهر پنجشنبه هدایت الله جمالی پور استاندار به همراه عیسی قبادی معاون اقتصادی استانداری، افضلی رئیس سازمان صمت، حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین از ۴ واحد تولیدی در شهرک کاسپین بازدید کرد و روز کارگر را به شاغلان این واحدها تبریک گفت.

استاندار قزوین از خط تولید یک شرکت تولید فیلم پلاستیکی چند لایه شده سلفون حرارتی با سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۷۵ نفر و خط تولید یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو با اشتغالزایی ۳۰۰ نفر و شرکت تولید کننده انواع ملزومات اداری و لوازم التحریر با اشتغالزایی ۳۵ نفر بازدید کرد.

هدایت الله جمالی پور در این بازدید ضمن تبریک روز کارگر به فعالان اقتصادی اظهار داشت: در این شرایط سخت اقتصادی کسانی که در عر صه تولید تلاش می‌کنند مانند سربازان و فرماندهان جنگ هستند که کارشان بسیار ارزشمند و مهم است.

وی بیان کرد: البته مسئولان کشور و استان هم از تنگناها و مشکلات جامعه کارگری مطلع هستند و علیرغم محدودیت‌های مالی تلاش می‌کنند گره گشای مشکلات آنها باشند.

استاندار قزوین همچنین با حضور در شهرک صنعتی کاسپین آبیک از طرح توسعه صنعتی در حال ساخت یک شرکت تولید کننده تسمه انتقال نیرو با اشتغال ۱۷۰ نفر دیدن کرد.