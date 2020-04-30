کمک به عشایر در سراسر فارس/بی توجهی راننده در صدرا حادثه افرید

رحیم آزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: شدت یافتن میزان بارندگی در سراسر استان باعث شده تا عشایر کوچ روی استان با مشکلاتی مواجه شوند از این رو در سراسر استان تمهیداتی در نظر گرفته شده تا مایحتاج مورد نیاز عشایر استان تأمین و در اختیار این افراد قرار گیرد.

وی اضافه کرد: با همکاری استانداری، فرمانداران و سپاه عشایر مایحتاج و مواد مورد نیاز عشایر فارس نظیر پتو، چادر و… تأمین شده و توسط گشت‌هایی که برای این کار در نظر رفته شده است در اختیار آنان قرار گرفته است.

مدیرکل بحران استانداری فارس همچنین در خصوص حادثه سیل نیز بیان کرد: هیچ سیلی در مناطق شمالی استان نظیر آباده رخ نداده است و تنها روان آبی در اقلید جاری شد که این روان آب هیچ گونه خسارتی را در پی نداشته است.

وی تاکید کرد: سامانه بارشی که در سطح استان فعالیت کرده است تاکنون هیچ خسارتی به مناطق مختلف استان وارد نکرده و این در حالی است که این سامانه در مناطق شمالی استان طی فعالیت‌های اخیر بالغ بر ۷۰ میلیمتر باران باریده است.

آزادی در خصوص حادثه در صدرا نیز بیان کرد: با توجه به انتشار تصاویری در فضای مجازی این رخداد به علت بی توجهی راننده صورت گرفته است و شهرداری صدرا در آن منطقه اقدام به اجرای عملیات عمرانی کرده و با علامت گذاری مسیر را ضمن جدا سازی شرایط ایمنی را فراهم کرده بود اما بی توجهی راننده به علائم هشدار دهنده باعث شد تا خودروی وی در حفره‌ای که برای این عملیات عمرانی حفر شده بود فرو رود.

وی ادامه داد: با اقدامات سریعی که پس از این حادثه روی داد با کمترین خسارت وارده به فرد حادثه دیده خودروی وی از حفره بین کشیده شد.