حقوق قشر نانوایان نباید نادیده گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه پنجشنبه در دیدار اعضای اتحادیه صنف خبازان استان بر توجه بیشتر به قشر کم درآمد جامعه از جمله نانوایان تاکید کرد و گفت: همچنان که باید به مردم شریف استان به خصوص کارگران و کشاورزان و اقشار کم درآمد توجه کرد و در هر تصمیمی، وضعیت آنان را در نظر داشت، حقوق صنف نانوایان هم که جزئی از مردم شریف و زحمت کش استان هستند، نباید نادیده گرفته شود.

نماینده مقام معظم رهبری در استان با بیان اینکه صدور مجوز راه اندازی نانوایی در شهرها و روستاهای استان باید بر اساس میزان پوشش جمعیتی باشد، نظارت بیشتر دستگاه‌های متولی در این امر را خواستار شد تا برخی از خبازان متضرر نشوند

وی ایجاد توازن در نرخ گذاری نان در سال ۹۹ در سطح استان را یکی از اولویت‌های کاری مدیران استان و دستگاه‌های مربوطه یاد کرد و اذعان داشت: نرخ گذاری قیمت نان در مازندران در سال جاری باید به نحوی صورت پذیرد که نه خبازان زحمتکش و فعال در این بخش و نه مردم و سایر اقشار متضرر شوند و تحقق این امر به تدبیر و مدیریت مدیران ارشد استان را می‌طلبد.

گفتنی است در این نشست اعضای اتحادیه خبازان استان ضمن انتقاد از شیوه اعلام و افزایش قیمت نان در استان نسبت به هم افزایی هر چه بیشتر مسئولان استان در روند افزایش قیمت نان تاکید کردند.