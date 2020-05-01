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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۹:۳۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد؛

پذیرش ۴۷ بیمار مشکوک به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در مراکز درمانی قم

پذیرش ۴۷ بیمار مشکوک به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در مراکز درمانی قم

قم - رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از پذیرش ۴۷ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: ۲۰ نفر از این افراد در بیمارستان بستری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۴ امروز دوازدهم اردیبهشت‌ماه، ۴۷ نفر در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی ابتلا به کرونا پذیرش شدند.

وی افزود: ۲۰ نفر از این تعداد در بخش‌های بیمارستان‌ها بستری و مابقی پس از معاینه و بررسی در بخش اورژانس مراکز با دستورات دارویی و بهداشتی مرخص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار کرد: در شبانه روز گذشته، ۲۸ نفر از کل بیماران بستری در بخش‌ها پس از بهبودی توسط پزشکان معالج از بیمارستان ترخیص شدند.

وی تصریح کرد: برای پایان اپیدمی کرونا تاریخی را نمی‌توانیم تعیین کنیم، لذا همچنان فاصله گذاری فیزیکی و هوشمند را باید رعایت کنیم.

کد مطلب 4914320

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