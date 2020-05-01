پذیرش ۴۷ بیمار مشکوک به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در مراکز درمانی قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۴ امروز دوازدهم اردیبهشت‌ماه، ۴۷ نفر در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی ابتلا به کرونا پذیرش شدند.

وی افزود: ۲۰ نفر از این تعداد در بخش‌های بیمارستان‌ها بستری و مابقی پس از معاینه و بررسی در بخش اورژانس مراکز با دستورات دارویی و بهداشتی مرخص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار کرد: در شبانه روز گذشته، ۲۸ نفر از کل بیماران بستری در بخش‌ها پس از بهبودی توسط پزشکان معالج از بیمارستان ترخیص شدند.

وی تصریح کرد: برای پایان اپیدمی کرونا تاریخی را نمی‌توانیم تعیین کنیم، لذا همچنان فاصله گذاری فیزیکی و هوشمند را باید رعایت کنیم.