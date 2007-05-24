نمی دانم چرا قلعه نویی به انگلستان نیامد / شکست بولتون ربطی به جدایی آلاردایس نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه ای با ایران اسپورتس پرس به سوالات مطرح شده در مورد شرایط تیم فوتبال بولتون و تیم ملی فوتبال ایران پاسخ گفته است که در زیر می خوانید:

* پس از جدایی آلاردایس اوضاع تو در تیم بولتون تغییری کرده است؟

- آلاردایس یک مربی بزرگ بود که ناگهان از بولتون جدا شد. البته من تمریناتم را با انگیزه ادامه می دهم و بهترین عملکرد خود را به نمایش می گذارم. در واقع توجهی به مسائل مدیریتی باشگاه ندارم.

* آیا پیشرفتی در وضعیت تو حاصل شده است؟

- در انگلستان و عموما در فوتبال حرفه ای ، وضعیت بدنی یک بازیکن مهم ترین چیز است. من بهتر از زمانی که به این تیم پیوسته ام تمرین می کنم. در حال حاضر رضایت کادر فنی تیم را جلب کرده ام.

* فرق سامی لی مربی حال حاضر بولتون با آلاردایس چیست؟

- او مربی خوبی است و روابط حسنه ای با من دارد. احساس نمی کنم وضعیتم با حضور این مربی به مخاطره بیفتد چراکه او به توانایی های من اعتقاد دارد.

* پس از جدایی آلاردایس شما یک باخت تلخ را مقابل وستهام تجربه کردید. ارزیابی تو از آن باخت چیست؟

- ما در بازی مقابل وستهام بد بازی نکردیم. در آن دیدار موقعیت های فراوان گلزنی را از دست دادیم. بولتون همان راهی را در پیش گرفته که قبلا انجام می داد. ما با همان قدرت قبل در رقابت های لیگ برتر به میدان می رویم.

* پس با این حساب تو شکست های اخیر را با جدایی آلاردایس مرتبط نمی دانی؟

- نه ما خوب بازی کردیم اما نتوانستیم از موقعیت های خود به بهترین شکل استفاده کنیم.

* نظرت در خصوص تیم ملی چیست و فکر می کنی در رقابت های جام ملت های آسیا چه جایگاهی کسب کند؟

- این تیم آمیزه ای از بازیکنان جوان و باتجربه است. البته من فکر نمی کنم در این رقابت ها کار ساده ای در پیش داشته باشیم.

* به نظر تو ایران از گروه C صعود می کند؟

- برعکس نظر خیلی از مردم، صعود از این گروه کار ساده ای نیست. ایران بهترین تیم آسیاست و تمام حریفان با انگیزه ای مضاعف به مصاف ما می آیند. ما برای صعود به مرحله بعد کار دشواری پیش رو داریم.

* نظرت را در خصوص دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال مکزیک بگو:

- من در جام جهانی 2006 مقابل مکزیک بازی کرده ام و می دانم که این تیم از قدرت بالایی برخوردار است. آنها تیم سرسختی هستند و حتی برترین تیم های جهان را هم به مشکل می اندازند. بازی مقابل چنین تیمی ضعف های تیم را نمایان می سازد.

* با توجه به اهمیت رقابت های جام ملت های آسیا فکر می کنی انجام یک بازی دوستانه کافی باشد؟

- برای کسب آمادگی، باید بازی های دوستانه بیشتری مقابل تیم های قدرتمند به انجام برسانیم. حریفان ما در آسیا دیدارهای دوستانه فراوانی تدارک دیده اند.

* فکر می کنی کدام تیم قهرمان رقابت های جام ملت های آسیا 2007 شود؟

- در فوتبال امروز دنیا، بر خلاف گذشته پیش بینی کردن نتایج کار دشواری است. شما نمی توانید از قبل پیش بینی کنید چه تیمی قهرمان می شود. ما اطلاعات کافی از تیم های حاضر در این رقابت ها نداریم. وقتی رقابت ها آغاز شود بهتر می توانم در این خصوص نظرم را ارائه کنم.

* با توجه به درخششی که در تیم بولتون داشته ای آیا از سوی تیم های دیگر پیشنهادی دریافت کرده ای؟

- شماری از تیم های انگلیسی نظیر آرسنال خواستار جذب من شده اند اما من با بولتون قرارداد دارم و قصد ندارم با هیچ تیم دیگری وارد مذاکره شوم. در این لحظه تمام تمرکز من بر روی تیم بولتون است و می خواهم بهترین عملکرد را برای این تیم داشته باشم.

* امیر قلعه نویی برای ارزیابی وضعیت لژیونرها به آلمان و اسپانیا رفت اما نتوانست برای دیدن بازی های توبه انگلستان سفر کند. تو دراین باره چه فکر می کنی؟

- نمی دانم چرا قلعه نویی به انگلستان نیامد اما فکر می کنم او برای حضور در اینجا مشکلاتی داشت. امیدوارم در آینده این مشکلات برطرف شود و او بتواند از نزدیک رقابت های لیگ برتر انگلستان را تماشا کند.