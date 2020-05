اعطای وام ۲۳ میلیون یورویی به تجهیز بیمارستان شریعتی ۲

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بیگلر، با بیان اینکه پروژه بیمارستان شریعتی ۲ پس از مرکز قلب تهران، دومین پروژه بیمارستانی در سطح کشور است که توانسته از تسهیلات بانک توسعه اسلامی استفاده نماید، گفت: این طرح از سال ۹۲ کلید خورد و مکاتبات لازم انجام شد اما به دلیل تغییر در مکان ساخت بیمارستان (در ابتدا قرار بود در داخل بیمارستان شریعتی باشد)، فعالیت‌های اجرایی آن با تأخیر مواجه شد. از این رو در سال ۹۳ تیمی به منظور جانمایی بیمارستان تشکیل و خوشبختانه در سال ۹۴ حدود ۱۰ هکتار از زمینی در منطقه ۲۲ تهران در اختیار دانشگاه قرار گرفت.

وی افزود: تملک این زمین توسط دانشگاه هنگامی صورت گرفت که شاید زمینی با این وسعت کمتر در اختیار سازمانی در تهران قرار می‌گرفت اما سازمان مسکن و شهرسازی استان، به دلیل ماهیت این پروژه، مساعدت‌های لازم را انجام داد و لذا عملیات اجرایی و مناقصه این پروژه در سال ۹۵ آغاز شد.

معاون توسعه منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه خبر داد و یادآور شد: این پروژه توانسته بالغ بر ۵۰ درصد تسهیلات اختصاص یافته را جذب نماید.

وی از شرکت مشاور P.M.U به عنوان منتخب دانشگاه و بانک توسعه اسلامی که هدایت پروژه را بر عهده دارند، نام برد و تاکید کرد: خوشبختانه پروژه بیمارستان شریعتی ۲ در بازدیدها و رفت و آمدهای متعددی که توسط کارشناسان بانک توسعه اسلامی انجام شد، مورد توجه قرار گرفت و آن را حرکتی مهم در سطح منطقه دانستند.

بیگلر ادامه داد: به رغم اینکه تهیه زمین و تغییر plan پروژه قدری کار را با تأخیر مواجه ساخت اما سرعت کار در حدی بود که آنها را برای ادامه کار متقاعد کرد و توانستند زمان استفاده از تسهیلات را در دو مرحله افزایش دهند.

وی با اشاره به بازدید کارشناسان بانک توسعه اسلامی از این پروژه، گفت: هر ساله دو تا سه نوبت بازدید توسط کارشناسان صورت می‌گیرد که آخرین بازدید در دی ماه سال ۹۸ اتفاق افتاد. از آنجا که آذر سال ۱۴۰۰ به عنوان زمان بهره برداری از پروژه تعیین شده است، لذا در آخرین بازدید، مبلغ ۲۳ میلیون یورو برای تهیه تجهیزات پیشنهاد دادیم که خوشبختانه ظرف چند ماه با پیگیری همکاران P.M.U با آن موافقت و توسط بانک مرکزی به دانشگاه علوم پزشکی تهران ابلاغ شد تا در اختیار این پروژه قرار بگیرد.‌

بیگلر از دریافت مصوبه‌ای به منظور تأمین تمامی تجهیزات از طریق هیأت امنای ارزی خبر داد و افزود: تجهیزات مورد نیاز در زمان مقرر بدون هیچ دغدغه‌ای تأمین خواهد شد.

وی همچنین استفاده از HIS بین المللی در این بیمارستان را فرصتی خوبی برای دانشگاه علوم پزشکی تهران دانست و گفت: از آنجا که بانک توسعه اسلامی تاکید دارد برای این پروژه از HIS های بین المللی استفاده شود، این مسئله فرصتی مناسب برای دانشگاه است تا با طراحی یک Smart Hospital که HIS آن از استانداردهای بین المللی برخوردار است آن را تبدیل به الگویی برای سایر بیمارستان‌های کشور نماید.

بیگلر، این مسئله را منحصر به فرد خواند و ابراز امیدواری کرد با پیشرفتی که در کار وجود دارد، این پروژه در موعد مقرر و بدون تأخیر به اتمام برسد تا در خدمت بیماران قرار بگیرد و اساتید بیمارستان نیز در فضایی جدید و استاندارد بتوانند خدمات مناسبی را ارائه دهند.

بانک توسعه اسلامی (ISDB) یکی از مؤسسات بزرگ مالی توسعه‌ای بین‌المللی و از نهادهای تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی است که با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو در ۲۰ اکتبر ۱۹۷۵ میلادی از سوی ۲۲ کشور اسلامی در جده عربستان تأسیس شد. ایران به همراه ۵۶ کشور دیگر در سال ۱۹۸۹ به عضویت این بانک در آمده است.