به گزارش خبرنگار مهر، بیشک افراد زیادی در طول زندگی با نیکاندیشی و بدون هیچ چشمداشتی برای یاری به نیازمندان و مستضعفان از مال خود هزینه کردهاند.
این بار که مردم ما در سطح کشور درگیر مبارزه با ویروس منحوس کرونا هستند تعطیلی بسیاری از کسب و کارها باعث شد تا خیرینی از میان مردم برای دستگیری و همدلی با همنوعان خود به پا خیزند و گوشهای از مشکلات همنوعان خود را بکاهند.
اینک که در ماه مبارک رمضان قرار داریم میزان کمکهای مردمی در شهرستان سقز با تشکیل پویشهای مردمی رو به افزایش است و بیشک نباید کمک به نیازمندان در ماه رمضان به ویژه در این بُرهه کرونایی فراموش شود چرا که در بین همسایگان و وابستگان افرادی وجود دارند که نیازمند کمک هستند.
آنها همان قشر آسیب پذیر جامعه هستند که نهادهای دولتی برای آنها این نام را انتخاب کرده اند، کسانی که بنا بر نداشتن شغل یا حقوق کم و یا گرفتاریهای جسمانی توان کار کردن ندارند و به اصطلاح معروف نتوانستند از پس خرج و مخارج زندگی خود برآیند.
خداوند متعال در قرآن کریم میفرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بهترین چیزهایی که بدست آورده اید و از آنچه از زمین برایتان بیرون آورده ایم، انفاق نمائید» که این دستور صریح خداوند است که بر بندگانش ابلاغ شده است.
در روایت دیگری از پیامبر نبی اکرم (ص) داریم که فرمودند: «هر کس دل مؤمنی را شاد کند، مرا شاد نموده و هر که مرا شاد نماید خدا را شاد نموده است.»
ماه مبارک رمضان امسال درحالی آغاز شد که نیاز به همدلی و دستگیری از نیازمندان به دنبال شیوع کروناویروس و تعطیلی بسیاری از مشاغل بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
به همین دلیل نیز پس از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب «رزمایش مؤمنانه و کمک به نیازمندان» فرصتی شد تا دستگاههای حمایتی و گروههای مردمی فعالیتهای ویژهای را برای این مهم در نظر بگیرند.
گروهها و کمپینهای مختلفی با رویکردها و نمودهای مختلف در شهرستان سقز شکل گرفته است که یکی از این کمپینها «پویش افطاری نیازمندان سقز» که با همکاری اداره تبلیغات اسلامی سقز فعالیت میکند.
این کمپین به مردم توصیه میکند تا هزینهای که در سالهای قبل برای افطاری از جیبشان میدادند امسال صرف کمک به مردم نیازمند کنند.
انجام این اقدام یعنی با یک تیر دو نشان زدن، هم با نیت سفرهداری افطار از ثواب میزبانی بهرهمند میشویم و هم با کمک کردن به تهیدستان سبب میشویم عزت نفس سرپرستان خانوار هم در مقابل دیگر اعضای خانوادهشان حفظ شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی سقز با اشاره به مشکلات بوجود آمده به دلیل ویروس کرونا به خبرنگار مهر، گفت: هم اکنون بخش عمدهای از افراد منبع درآمد ندارند و به نوعی از کار افتاده شده و دچار مشکلات معیشتی شدند، بر این اساس و پیرو فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پویش افطاری نیازمندان سقز راهاندازی شده است.
حجت الاسلام برومند رازیانی افزود: افراد زیادی هستند که تنها بهدلیل شیوع کرونا متضرر شدند و در لیست هیچ خیریه و نهادی جایی ندارند، که به ناگهان درآمدشان قطع شده است، هرکدام از این افراد را شناسایی و به آنها کمک خواهیم کرد.
وی گفت: ماه مبارک رمضان هر ساله شاهد مهربانی و یاریگری شهروندان و خیران بوده، اما تفاوت امسال با گذشته در این بود که بسیاری از افراد به سبب از دست دادن شغل و درآمد خود، حتی نمیتوانستند از پس هزینه و مخارج خانواده خود برآیند چه رسد به کمک به دیگری. اما این روزها طعم شیرینی به خود گرفت وقتی دست همدلی شهروندان به سوی همدیگر دراز شد تا شاید قدری از تلخی روزهای کرونایی کم شود و این مهربانی باری از مشکلات مردم بکاهد.
در کنار این مهم سایر گروههای مرجع و اقشار مختلف مردم نیز در سقز دست به کار شده و در طول دو ماه اخیر فعالیتهای خوبی را در راستای کمک به افراد نیازمند در دستور کار قرار داده اند و مهربانی در این خطه از کشور همچنان ادامه دارد.
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