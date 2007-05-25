ساخت آزادراه بازرگان تبریز در سال جاری آغاز می شود

سلیمان جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود : تفاهم نامه اجرایی این آزادراه توسط شرکت سرمایه گذاری و وزارت راه و ترابری آماده شده است و عملیات ساخت آن در آینده نزدیک شروع می شود.

وی میزان سرمایه گذاری ساخت این آزادراه را چهار هزار و 500 میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد : 50 درصد هزینه اجرای این طرح را دولت و 50 درصد بقیه را بخش خصوصی تامین خواهد کرد.

جعفر زاده همچنین از ادامه عملیات ساخت فرودگاه ماکو تا پایان ماه جاری نیز خبر داد و خاطرنشان کرد : کار ساخت این فرودگاه در مرحله واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی است که با واگذاری آن به بخش خصوصی عملیات ساخت آن نیز ادامه خواهد یافت.

