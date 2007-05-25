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۴ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۳۱

ساخت آزادراه بازرگان تبریز در سال جاری آغاز می شود

ساخت آزادراه بازرگان تبریز در سال جاری آغاز می شود

آذربایجان غربی - خبرگزاری مهر : نماینده مردم شهرستان های ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی گفت : عملیات ساخت آزادراه بازرگان – تبریز امسال آغاز می شود.

سلیمان جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود : تفاهم نامه اجرایی این آزادراه توسط شرکت سرمایه گذاری و وزارت راه و ترابری آماده شده است و عملیات ساخت آن در آینده نزدیک شروع می شود.

وی میزان سرمایه گذاری ساخت این آزادراه را چهار هزار و 500 میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد : 50 درصد هزینه اجرای این طرح را دولت و 50 درصد بقیه را بخش خصوصی تامین خواهد کرد.

جعفر زاده همچنین از ادامه عملیات ساخت فرودگاه ماکو تا پایان ماه جاری نیز خبر داد و خاطرنشان کرد : کار ساخت این فرودگاه در مرحله واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی است که با واگذاری آن به بخش خصوصی عملیات ساخت آن نیز ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 491484

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