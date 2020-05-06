خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: از سالیان قبل همزمان با وقوع خشکسالی در استان فارس افزایش لکه‌های بیابانی در برخی از شهرستانهای استان به عنوان یکی از نگرانی‌های منابع طبیعی در فارس مطرح شد.

هر چه زمان بیشتری از وقوع خشکسالی در این استان می‌گذشت بر تعداد لکه‌های بیابانی در شهرستان‌های استان و تبدیل برخی از شهرستان‌ها به بیابان افزوده می‌شد.منابع طبیعی استان فارس چندی قبل اعلام کرد که برخی از شهرستان‌ها از جمله لار، لامرد، فراشبند و… در آستانه بیابانی شدن هستند.

علاوه بر این اعلام شد که جلوه‌های بیابانی در برخی از نقاط استان دیده شده است. جلوه‌های بیابانی شامل مناطقی است که به هر دلیلی جنگل بوده، اما اکنون به زمین خالی یا بیابان تبدیل شده در حالی که ذاتاً بیابان نیست.

مقابله با بیابان زایی می‌تواند امنیت غذایی، کاهش فقر و گرسنگی در مناطق روستایی و ایجاد مقاومت در برابر چالش‌های بزرگ زیست محیطی را تضمین کند.

طی چند سال گذشته در استان فارس نیز لکه‌های بیابانی نمایان شده اما با این وجود اقدامات مناسبی از سوی منابع طبیعی استان فارس برای مهار این پدیده انجام شده به گونه‌ای که تا حد قابل توجهی این پدیده مهار شده و از افزایش آن جلوگیری شده است.

در این رابطه منابع طبیعی استان فارس وارد عمل شد و با درخت کاری و بذرپاشی برای پیشروی این لکه‌های بیابانی و جلوگیری از تبدیل دیگر نقاط استان به بیابان اقدام کرد.

در حال حاضر کارشناسان بر این باورند که تا حد قابل توجهی از افزایش لکه‌های بیابانی در سطح استان جلوگیری نشده و دیگر نگرانی وجود ندارد.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: پدیده بیابان‌زایی ناشی از اقدامات انسان در طبیعت است و اگر چه بخشی از آن می‌تواند در اثر تغییرات اقلیمی و کمبود بارش باشد اما دست‌کاری‌های انسان در طبیعت عامل اصلی بیابان‌زایی محسوب می‌شود.

شهرام منتصری افزود: در گذشته در استان فارس نیز اقدامات نامناسب از این منظر وجود دارد که باعث بروز مسائلی مانند بیابان‌زایی و ریزگرد، گریزناپذیر شده بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده طی دو سال گذشته برای جلوگیری از گسترش این پدیده در سطح استان توضیح داد: طی دو سال گذشته با توجه به بارش‌های مناسب در سطح استان و اقدامات انجام شده تا حد قابل توجهی از افزایش بیابان در فارس جلوگیری شد.

وی گفت: در این میان منابع طبیعی استان فارس با اجرای طرح‌های زیادی از جمله پروژه‌های بیابان زدایی در برخی از نقاط استان مانند نی ریز، لار، لامرد، خنج، فراشبند، مهر، آباده و بوانات از افزایش بیابان جلوگیری کرد.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس افزود: در این میان اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از اعتبارات ملی و استانی برای اجرای طرح‌های مقابله با بیابان زایی تخصیص یافت.

منتصری ادامه داد: این طرح‌ها شامل درخت کاری بذرپاشی و… در بسیاری از نقاط استان بود که با اجرای آن از گسترش لکه‌های بیابانی جلوگیری شد.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته و بذرپاشی با زادآوری علف‌ها و بوته‌ها و همچنین پوشش‌های گیاهی ترمیم شد.

انسان‌ها با مداخلات اشتباهشان تحفه‌ای برای طبیعت به ارمغان آوردند، آن‌هم از نوع بیابانی اش و حالا باید عرصه‌های طبیعی با هزینه‌های سنگین از تبدیل شدن به سطوح بیابانی حفظ شوند.