۴ نفر بر اثر مصرف الکل در همدان جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب معصومی پیش از ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان با اشاره به مأموریتهای متعدد اورژانس استان همدان در ایام مبارزه با کرونا ویروس اظهار کرد: یکی از مسائلی که در این ایام با آن روبرو بودیم مصرف الکل اتانول و متانول توسط برخی افراد متأثر از تبلیغات سو در شبکههای ماهوارهای بود.
وی با بیان اینکه برخی استانها از قبیل فارس و البرز موارد بسیار بالایی از مصرف الکلها داشته و متحمل پیامدهای فوت یا آسیب بودهاند، عنوان کرد: در مجموع از ابتدای اسفند ماه ۹۸ تاکنون ۶۵ مورد مسمومیت با اتانول و متانول در استان همدان گزارش شده که در ۶۱ مورد مسمومیت با اتانول گزارش شده و ۴ مورد مسمومیت متانول و از مجموع این موارد ۴ نفر فوت شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان همدان عنوان کرد: بخشی از این مسمومیتها به دلیل ناآگاهی مردم و تبلیغات سو که مصرف الکل را مانع ابتلاء به کرونا مطرح میکرد صورت گرفت و بخشی دیگر به دلیل سودجویی افراد فرصت طلب که با تغییر رنگ در الکل صنعتی آن را به اسم الکل طبی در معرض فروش گذاشتند و فرد را به مصرف ترغیب کردند رخ داد که البته دلیل دیگری هم در این مسمومیتها عدم آگاهی از تولید متانول در روند تولید الکلهای اتانول یا مشروبات الکلی دست ساز است.
وی در ادامه افزود: از ابتدای اسفند ماه ۹۸ که نخستین مورد کرونا مثبت در قم مشاهده شد دورههای آموزشی برای کارکنان اورژانس برگزار شد و پس از ممنوعیت اجتماعات برگزاری دورههای آموزشی به صورت غیرحضوری تداوم یافت و در این مدت توزیع لوازم حفاظت فردی نیز طی ۱۸ نوبت در بین پرسنل اورژانس صورت گرفت.
معصومی همچنین به سرکشی و بررسی عملکرد اورژانس در شهرستانهای استان همدان نیز اشاره و بیان کرد: طی ماههای اسفند و فروردین تماس با اورژانس رشد قابل توجهی داشته به طوری که در اسفند ماه ۳۵ هزار و ۷۰ تماس با اورژانس استان همدان صورت گرفته که ۷۰ درصد مرتبط با کرونا بوده و طی فروردین ۲۲ هزار تماس صورت گرفته که ۵۰ درصد مرتبط با کرونا بوده است.
وی با بیان اینکه حدود ۸۰ نفر از نیروی انسانی اورژانس که در آستانه بازنشستگی یا پایان دوره طرح بودند بدون جذب جایگزین قبل از کرونا از سیستم خارج شدند، عنوان کرد: طی این مدت به دلیل نیاز به جذب نیرو و فعال بودن بخشهای مختلف، ۳۲ نفر در قالب قرارداد ۸۹ روزه جذب شدهاند و مرداد ماه نیز آزمونی برای جذب نیرو از سوی وزارت بهداشت صورت خواهد گرفت که بخشی از آن سهم اورژانس است.
مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان به حضور مستمر در جلسات ستاد کرونای استان همدان و دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و افزود: استان همدان در موضوع شیوع و ابتلای کرونا وضعیت نامناسبی نداشت و در سطح کشور رتبه بین ۱۸ تا ۲۲ را در بین موارد خام داشتیم و خوشبختانه در برخی شهرستانها از جمله فامنین وضعیت سفید شدهاست.
وی در ادامه به دیگر اقدامات اورژانس استان همدان در راستای مقابله با کرونا اشاره و خاطرنشان کرد: در این مدت همه پروتکلهای ابلاغی وزارت بهداشت در راستای مدیریت شرایط مقابله با کرونا به واحدها ارسال و تلفنهای داخلی برای پاسخگویی به مردم برقرار شد.
معصومی ادامه داد: در این موضوع سامانهای برای ثبت اطلاعات ترخیص، بستری و فوت شکل گرفت و بر اساس اطلاعات این سامانه میتوان گفت از بین موارد محتمل، مشکوک و قطعی ۸۰۰ مورد از تماسها در این ایام به بیمارستان منتقل شدند.
وی همچنین بیان کرد: اواخر سال گذشته بیمارستان صحرایی دانشگاه نیز برپا شد تا در صورت لزوم از فضای این مجموعه شامل ۳۰ تختخوابی نیز بهره برداری شود.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه گفت: با توجه به سوابق اتفاقات طبیعی در سالهای گذشته، سیل، صاعقه و قارچهای سمی نیز در این ایام به محور مشکلاتی برای مردم در برخی نقاط تبدیل میشوند که تقاضا داریم مردم نسبت به هشدارها در این موارد حساس و هوشیار باشند.
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