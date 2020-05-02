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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۸:۲۱

فرماندار اسدآباد:

مدارس روستایی اسدآباد تحت پوشش آموزش مستقیم قرار می گیرند

مدارس روستایی اسدآباد تحت پوشش آموزش مستقیم قرار می گیرند

همدان - فرماندار اسدآباد گفت: مدارس روستایی شهرستان اسدآباد که فاقد دسترسی به اینترنت هستند از هفته آینده با رعایت فاصله‌گذاری هوشمند تحت پوشش آموزش مستقیم قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی بعدازظهر شنبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: مدارس روستایی سطح شهرستان اسدآباد که فاقد دسترسی به اینترنت هستند از هفته آینده با رعایت فاصله گذاری هوشمند تحت پوشش آموزش مستقیم قرار خواهند گرفت.

درویشی عنوان کرد: در تعداد ۱۸۰ شهر سطح کشور وضعیت بیماری کرونا سفید شده و در صورتی که اسدآباد هم جز این شهرها اعلام شود با اعلام این امر نماز جماعت و جمعه طبق روال قبل در شهرستان برگزار می‌شود.

وی همچنین از تهیه ۸ هزار عدد ماسک توسط اداره هلال احمر برای بیماران شهرستان اسدآباد خبر داد.

درویشی در ادامه با اشاره به اجرای مرحله اول طرح کمک‌های مواسات مومنانه در اسدآباد با توزیع ۲ هزار بسته حمایتی توسط سپاه خاطر نشان کرد: در حال حاضر شهرستان اسدآباد دارای ۱۲۰۰ نفر کارگر ساختمانی روزمزد بوده که در راستای حمایت از کارگران اسامی آنان ثبت شده و از طریق بنیاد مستضعفان از آنان نیز حمایت خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: گروه جهادی فرهنگیان در هنرستان حسابی شهر اسدآباد در حال تولید گان و بسته‌های بهداشتی بوده و ۱۵ هزار ماسک مختص دانش آموزان شهرستان تولید کرده‌اند.

کد مطلب 4915178

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