مدارس روستایی اسدآباد تحت پوشش آموزش مستقیم قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی بعدازظهر شنبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: مدارس روستایی سطح شهرستان اسدآباد که فاقد دسترسی به اینترنت هستند از هفته آینده با رعایت فاصله گذاری هوشمند تحت پوشش آموزش مستقیم قرار خواهند گرفت.

درویشی عنوان کرد: در تعداد ۱۸۰ شهر سطح کشور وضعیت بیماری کرونا سفید شده و در صورتی که اسدآباد هم جز این شهرها اعلام شود با اعلام این امر نماز جماعت و جمعه طبق روال قبل در شهرستان برگزار می‌شود.

وی همچنین از تهیه ۸ هزار عدد ماسک توسط اداره هلال احمر برای بیماران شهرستان اسدآباد خبر داد.

درویشی در ادامه با اشاره به اجرای مرحله اول طرح کمک‌های مواسات مومنانه در اسدآباد با توزیع ۲ هزار بسته حمایتی توسط سپاه خاطر نشان کرد: در حال حاضر شهرستان اسدآباد دارای ۱۲۰۰ نفر کارگر ساختمانی روزمزد بوده که در راستای حمایت از کارگران اسامی آنان ثبت شده و از طریق بنیاد مستضعفان از آنان نیز حمایت خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: گروه جهادی فرهنگیان در هنرستان حسابی شهر اسدآباد در حال تولید گان و بسته‌های بهداشتی بوده و ۱۵ هزار ماسک مختص دانش آموزان شهرستان تولید کرده‌اند.