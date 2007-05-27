۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۲۲

وزیر بهداشت در گفتگو با مهر :

کارت ژنتیک ابتدا برای تمامی نیروهای نظامی صادر می‌شود / تمام ایرانی ها صاحب کارت ژنتیکی فنا ناپذیر می شوند

کارت ژنتیک برای تمامی نیروهای نظامی کشور صادر می‌شود و برنامه ما این است که همه افراد صاحب کارت ژنتیکی فناناپذیر شوند.

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : خوشبختانه محققان کشور موفق به ایجاد کارت ژنتیکی فناناپذیر شده اند که این کارت در مرحله اول برای تمامی نیروهای نظامی صادر می شود. وظیفه ما این است که این کار را در همین جا متوقف نکنیم.

وی اضافه کرد : امتیاز مهم دستیابی به چنین فناوری این است که راه دستیابی به سایر عرصه های فناوری، هموارتر می شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد : هم اکنون ایران در بین کشورهای منطقه در زمینه تحقیقات ژنتیک یک کشور پیشرو محسوب می شود و این روند رو به رشد ادامه دارد.

لنکرانی گفت : ایران از لحاظ تحقیقات ژنتیکی در میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان یک کشور محوری در نظر گرفته می شود.

به گزارش مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چندی پیش از ایجاد کارت ژنتیکی فناناپذیر برای مردم ایران خبر داده و گفته بود : تشخیص ژنتیکی در کشور آن هم به صورت بومی ارزشمند است و برنامه ما این است که همه افراد صاحب کارت ژنتیکی فناناپذیر شوند.

