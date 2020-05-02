یک مدرسه ۹ کلاسه در الیگودرز کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان، سرپرست اداره کل نوسازی مدارس لرستان، امام جمعه الیگودرز، فرماندار الیگودرز و جمعی دیگر از مسئولان، کلنگ یک مدرسه ۹ کلاسه با اعتبار ۶ میلیارد تومان توسط خیر مدرسه ساز «حاج عباس کربلایی» به زمین زده شد.

در این مراسم محمد علی رضوی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان اظهار داشت: مدرسه ۹ کلاسه‌ای که هم اکنون شاهد کلنگ زنی آن هستیم شصت و سومین مدرسه‌ای است که از سال ۱۳۹۸ تا کنون در استان لرستان توسط خیرین مدرسه ساز ساخته خواهد شد.

وی تصریح کرد: با رایزنی‌هایی که با خیر مدرسه ساز حاج عباس کربلایی داشتیم، ایشان موافقت کردند که هزینه ساخت این واحد آموزشی را بطور کامل برعهده بگیرند؛ البته نباید فراموش کرد که این مدرسه تنها واحد آموزشی نیست که این خیر مدرسه ساز ساخته اند بلکه وی مدارس زیادی را تا کنون تحویل آموزش و پرورش کشور داده است.

امیر غفوری نژاد سرپرست اداره کل نوسازی مدارس لرستان نیز در این مراسم افزود: اداره کل نوسازی مدارس ۱۴ مدرسه با ۵۴ کلاس درس و یک خوابگاه دانش آموزی را با اعتبار ۲۷ میلیارد تومان در الیگودرز در دست ساخت دارد که سهم قابل توجهی از این پروژه‌ها مربوط به خیرین گرانقدر مدرسه ساز است.

وی با اشاره به بحث سیستم‌های گرمایشی، گفت: در شهرستان الیگودرز ۸۷ مدرسه با ۵۰۴ کلاس درس و صرف ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به سیستم‌های گرمایشی استاندارد مجهز شده اند.