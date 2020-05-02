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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱:۰۷

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان خبر داد:

نجات یک طبیعت گرد در ارتفاعات «پریزکوه» دورود

نجات یک طبیعت گرد در ارتفاعات «پریزکوه» دورود

دورود- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: یک طبیعت گرد که از ارتفاعات «پریز کوه» دورود منطقه آبشار ازنا در روستای «در اسپر» سقوط کرده بود با تلاش تیم‌های امدادی هلال احمر نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی شامگاه شنبه در سخنانی اظهار داشت: به دنبال تماس با مرکز EOC جمعیت هلال احمر مبنی‌بر سقوط جوان ۲۸ ساله در ارتفاعات صعب العبور «پریز کوه» بلافاصله تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر به همراه عوامل اورژانس و هیأت کوهنوردی عازم ارتفاعات پریزکوه در شهرستان دورود شدند و فرد مصدوم را نجات دادند.

وی افزود: فرد مصدوم که به همراه دو تن دیگر به منطقه رفته بودند بعد از سقوط از ارتفاع به شدت مصدوم شده بودند و یک پای دیگر این کوهنورد به دلیل فرو رفتن سیخ کباب دچار آسیب دیدگی دیگری نیز شده بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان بیان کرد: با توجه به صعب العبور بودن منطقه جهت این عملیات تیم امداد هوایی عازم منطقه بود که به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی مجبور به اعزام زمینی تیم‌های امدادی شدیم.

رضایی بیان کرد: فرد مصدوم در نقطه بسیار دشواری سقوط کرده بود که عوامل امدادی مجبور شدند با ایجاد کارگاه فنی مصدوم را ابتدا به پایین دیواره خطرناک منتقل و بعد از اقدامات اولیه وی را به پایین منتقل و سپس به بیمارستان هفت تیر دورود اعزام کردند

کد مطلب 4915336

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