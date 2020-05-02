نجات یک طبیعت گرد در ارتفاعات «پریزکوه» دورود

به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی شامگاه شنبه در سخنانی اظهار داشت: به دنبال تماس با مرکز EOC جمعیت هلال احمر مبنی‌بر سقوط جوان ۲۸ ساله در ارتفاعات صعب العبور «پریز کوه» بلافاصله تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر به همراه عوامل اورژانس و هیأت کوهنوردی عازم ارتفاعات پریزکوه در شهرستان دورود شدند و فرد مصدوم را نجات دادند.

وی افزود: فرد مصدوم که به همراه دو تن دیگر به منطقه رفته بودند بعد از سقوط از ارتفاع به شدت مصدوم شده بودند و یک پای دیگر این کوهنورد به دلیل فرو رفتن سیخ کباب دچار آسیب دیدگی دیگری نیز شده بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان بیان کرد: با توجه به صعب العبور بودن منطقه جهت این عملیات تیم امداد هوایی عازم منطقه بود که به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی مجبور به اعزام زمینی تیم‌های امدادی شدیم.

رضایی بیان کرد: فرد مصدوم در نقطه بسیار دشواری سقوط کرده بود که عوامل امدادی مجبور شدند با ایجاد کارگاه فنی مصدوم را ابتدا به پایین دیواره خطرناک منتقل و بعد از اقدامات اولیه وی را به پایین منتقل و سپس به بیمارستان هفت تیر دورود اعزام کردند