به گزارش خبرنگار مهر، توکل شاکرمی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر ۳۷۵ مرد و ۱۰ نفر خانم با بدهی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد ریال با جرایم غیر عمد در زندانهای استان زندانی هستند و چشمان منتظر آنها و خانوادههایشان خیره به دستان پر مهر خیرین ارجمندی است که هر ساله یاریگر زندانیان غیر عمد هستند.
وی گفت: امسال با هدف رعایت پروتکلهای بهداشتی و جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر کرونا ویروس در استان، مقرر شده که جشنهای گلریزان ویژه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد استان به صورت غیر حضوری برگزار شود.
مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان یادآور شد: خیرین میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق واریز به حساب و یا سامانه # ۷۷۷۷۰۶۶ * ۷۸۰* به ستاد دیه ارائه دهند.
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