نیروهای الحشد الشعبی حمله مجدد عناصر داعش را دفع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان الحشد الشعبی عراق از حمله مجدد عناصر باقیمانده داعش به نیروهای الحشد الشعبی در استان صلاحالدین (مرکز عراق) خبر داد.
مرکز اطلاعرسانی الحشد الشعبی در بیانیهای کوتاه شامگاه شنبه گزارش داد که نیروهای تیپ ۵۲ الحشد الشعبی این حمله را که در منطقه «جسر المفتول» واقع در شرق «آمرلی» صورت گرفته، دفع کرده اند.
این مرکز گفت که تاکنون در این درگیری، نیروهای الحشد الشعبی تلفات انسانی نداشته اند و عناصر تروریستی با مقاومت و حمله نیروهای الحشد، مجبور به فرار از منطقه شدهاند.
این دومین حمله عناصر باقیمانده داعش در استان صلاح الدین ظرف ۲۴ ساعت گذشته است. پیش از این، این عناصر در ساعات پایانی شامگاه جمعه به مواضع الحشد الشعبی عراق در این استان حمله کردند که در پی آن، ۱۰ نیروی سازمان الحشد الشعبی شهید و شماری نیز زخمی شدند.
«عبدالکریم خلف» سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق روز شنبه نیز در بیانیهای اعلام کرده بود که تعقیب تروریستهای داعش از سوی نیروهای الحشد الشعبی در استان صلاح الدین همچنان ادامه دارد.
وی در ادامه بیانیه خود ضمن تمجید از قهرمانیهای نیروهای الحشد الشعبی تاکید کرد که قهرمانان الحشد همچنان برای دفاع از امنیت ملت عراق و حاکمیت این کشور فداکاری میکنند.
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