مصطفی میرعمادیان با تاکید بر حفظ سلامت و عدالت در روند انتخابات رئیس هیات کشتی استان مازندران به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در حال حاضر همه چیز تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته و تمامی امور به تعویق افتاده، اما امیدوارم انتخابات هیات کشتی استان مازندران با توجه به اهمیت و حجم کاری بالای این استان هر چه زودتر برگزار شود.

وی تصریح کرد: مهمترین خواسته اهالی کشتی استان این است که انتخابات به گونه ای برگزار شود تا هیچگونه شائبه مهندسی شدن بوجود نیاید. خوشبختانه اداره کل ورزش استان و همچنین فدراسیون کشتی توجه و دقت ویژه ای به این موضوع دارند و تمام سعی متولیان بر حفظ صحت و عدالت در روند انتخابات است.

مربی سازنده کشتی مازندران در واکنش به برخی تغییرات اخیر در بدنه اجرایی هیات کشتی گفت: اینکه سرپرست یک مجموعه طبق آئین نامه می تواند دست به تغییرات در بدنه اجرایی بزند یا خیر، بحثی است که اطلاع چندانی از آن ندارم، اما به شخصه معتقدم مجموعه ای که تاکنون به خوبی کار کرده و روند رو به رشدی داشته، نباید دستخوش تغییر و تحولات شود. طبیعتاً اگر در جایی نقطه ضعفی وجود دارد باید برطرف و تغییرات در آن قسمت اعمال شود. ضمن اینکه هیچکس منکر تغییرات منطقی و سازنده نیست.

میرعمادیان ادامه داد: کشتی مازندران سال گذشته ۶ ملی پوش در رده نوجوانان، ۷ ملی پوش در جوانان و ۵ ملی پوش در رده بزرگسالان داشته که این موضوع نشان می دهد کادر فنی این تیمها به خوبی توانسته اند به مسئولیت خود بپردازند. مطمئناً برای رسیدن به این نتایج مطلوب، خیلی از مربیان و عوامل دیگر زحمت کشیده اند و تا حد امکان نباید این مجموعه کادر فنی را تغییر داد.

وی خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد کشتی مازندران همچنان در اوج باشد و بتواند نفرات پرتعداد خود را در سطوح ملی حفظ کند، باید کار را با تعامل و همکاری پیش برد. مطمئناً تسویه حساب های شخصی در این روند به صلاح کشتی مازندران نیست و متولیان کشتی این استان قهرمان پرور باید به شدت از این موضوع پرهیز کنند. به ویژه در این مقطع زمانی که ما باید بزودی انتخابات هیات کشتی را برگزار و سکاندار این رشته مدال آور و پرافتخار را معرفی کنیم.