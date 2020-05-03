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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۸:۴۸

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین:

نقش فرهنگ برای غلبه بر مشکلات باید جدی تر گرفته شود

نقش فرهنگ برای غلبه بر مشکلات باید جدی تر گرفته شود

قزوین- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: باید نقش فرهنگ پر رنگ تر از گذشته در جامعه هویدا شود تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین اسماعیلی شنبه شب در جلسه شورای فرهنگ عمومی که در شبستان امیرالمؤمنین (ع) مسجدالنبی (ص) برگزار شد اظهار کرد: در فرهنگ عمومی هر کسی تلاش کرده نقش خود را ایفا کند و امیدواریم بتوانیم از این بحران عبور کنیم.

وی افزود: نقش فرهنگ باید پر رنگ تر از گذشته هویدا شود و در این میان نوع رفتار مردم با بحران، انسجام عمومی برای تقویت تاب آوری جمعه جای تأمل و بررسی دارد.

اسماعیلی تصریح کرد: از همه گروه‌ها و رسانه‌ها که کار بزرگی کردند تشکر می‌کنیم و در سال گذشته ۴ جلسه شورای فرهنگ عمومی تشکیل شد و ۳۰ مصوبه داشتیم و با ابلاغیه استاندار محترم ۲۵ مصوبه اجرایی شده و ۵ مصوبه در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: مهمترین احکام اعضای شورا صادر شده و تدوین سند توسعه فرهنگی استان تصویب شده و قرارداد منعقد و منتظر تنظیم و اجرا هستیم.

اسماعیلی اظهارداشت: همچنین با تشکیل رصدخانه فرهنگ عمومی در استان، رصد سرمایه اجتماعی و فرهنگی در حال شکل گیری است و در این میان شورای سیاست گذاری کانون‌های فرهنگی مساجد شکل گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مورد حجاب و عفاف ساماندهی شد و ۲۵ مصوبه اجرایی شده است.

اسماعیلی گفت: باید کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده و کارهای کمیته را ابلاغ کنند و برای تثبیت فرهنگ عمومی هشت کارگروه پیشنهاد شده که شامل کارگروه دین فرهنگ و مسجد، کودک نوجوان، مدرسه و فرهنگ، ورزش و جوانان، کارگروه دانش پژوهش، دانشگاه و فرهنگ، هنر، کارگروه رسانه، کار گروه بانوان، خانواده، عفاف و حجاب که با تشکیل کارگروه و کمیته‌های تخصصی بتواند خروجی‌های زیادی داشته باشد.


 

کد مطلب 4915385

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