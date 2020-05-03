دستور توقیف شناورهای غیر مجاز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی بیان داشت: در پی تأکید رئیس کل دادگستری استان هرمزگان دستور قضائی به منظور توقیف شناورهای غیر مجاز صید ترال و مأموریت مشترک شیلات، دریابانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این خصوص صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس اظهار داشت: پس از تأکیدات رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص لزوم بررسی موضوع صید ترال و برخورد با متخلفین، از مدیرکل شیلات استان، فرمانده دریابانی و فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواسته شده است، نسبت به برخورد قانونی و جلوگیری از فعالیت شناورهای غیر مجاز، خصوصاً صید ترال در کل آب‌های استان هرمزگان اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: این دستور قضائی با توجه به لزوم حمایت از اشتغال و تولید در استان در راستای تحقق منویات داهیانه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر نامگذاری امسال به عنوان «جهش تولید» و همچنین به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه صادر شده است.